Prvi je dan Nove 1448. hidžretske godine

Sinoć, dolaskom akšam-namaza, nastupila je 1448. hidžretska godina, a tim povodom čestitku je uputio muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović.

U svojoj poruci muftija Fazlović podsjetio je da Hidžra predstavlja jedan od najvažnijih događaja u historiji islama, prekretnicu u misiji posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, alejhi selam, i njegovih ashaba.

Naglasio je da poruke Hidžre i danas imaju snažnu vrijednost, posebno u vremenu u kojem su zajedništvo, međusobna podrška i odgovornost prema drugima od velikog značaja. Prema riječima muftije tuzlanskog, duhovna i moralna čistota pojedinca važan su temelj za napredak društva, dok su solidarnost i međusobno pomaganje oslonac svake stabilne zajednice.

Muftija Fazlović je poručio da 1448. hidžretska godina treba biti podsticaj vjernicima da ostanu ustrajni u vjeri, čestitosti i plemenitosti, ali i da pokažu veću odgovornost prema domovini, mladim generacijama i svakom čovjeku kojem je potrebna pomoć.

U čestitki je svim džematlijama Muftiluka tuzlanskog i svim muslimanima poželio sretnu i berićetnu 1448. hidžretsku godinu. Prema njegovoj poruci, Hidžra ostaje trajna inspiracija za ličnu izgradnju, jačanje zajednice i činjenje dobra u svakodnevnom životu.