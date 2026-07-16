Gol za pamćenje, Alajbegović odmah iza prvog mjesta

Gol za pamćenje postigao je Kerim Alajbegović protiv Katara, a njegov pogodak izabran je za drugi najljepši gol dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva 2026. Reprezentativac Bosne i Hercegovine našao se odmah iza Sidnyja Lopesa Cabrala iz selekcije Zelenortskih Ostrva, čiji je pogodak protiv Argentine zauzeo prvo mjesto.

Ekipa emisije „World Cup Live“ američkog Fox Sportsa izdvojila je deset najatraktivnijih pogodaka u dosadašnjem dijelu turnira. Alajbegovićev gol protiv Katara zauzeo je drugo mjesto, dok je na vrhu liste završio Sidny Lopes Cabral iz selekcije Zelenortskih Ostrva.

10. Lionel Messi protiv Zelenortskih Ostrva

Lionel Messi se na listi našao zahvaljujući golu u dramatičnoj utakmici šesnaestine finala protiv Zelenortskih Ostrva.

Argentinac je nakon odličnog prvog dodira precizno završio akciju i pomogao svojoj reprezentaciji da nakon produžetaka slavi rezultatom 3:2.

9. Giovanni Reyna protiv Paragvaja

Giovanni Reyna postigao je jedan od najljepših golova Sjedinjenih Američkih Država na turniru.

U igru je ušao u 82. minuti, a nedugo zatim je udarcem vanjskim dijelom stopala, sa ruba kaznenog prostora, potvrdio pobjedu američke reprezentacije protiv Paragvaja.

8. Erling Haaland protiv Brazila

Norveška je u osmini finala eliminisala Brazil, a jedan od ključnih igrača bio je Erling Haaland.

Njegov drugi pogodak na utakmici stigao je u 90. minuti, kada je snažnim prizemnim udarcem sa distance poslao loptu kroz noge brazilskog defanzivca. Norveška se tom pobjedom prvi put u historiji plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

7. Kylian Mbappé protiv Senegala

Kylian Mbappé je protiv Senegala još jednom pokazao koliko malo prostora mu je potrebno da ugrozi protivnički gol.

Kapiten Francuske je u sudijskoj nadoknadi krenuo prema sredini terena, a zatim sa velike udaljenosti prebacio golmana i postavio konačnih 3:1.

6. Antonio Nusa protiv Obale Slonovače

Još jedan norveški reprezentativac našao se među autorima najljepših golova Svjetskog prvenstva 2026.

Antonio Nusa je protiv Obale Slonovače iskoristio prostor nakon što se oslobodio čuvara, a potom sa desne strane precizno pogodio suprotni gornji ugao. Norveška je slavila rezultatom 2:1.

5. Harry Kane protiv Demokratske Republike Kongo

Harry Kane je u šesnaestini finala protiv Demokratske Republike Kongo postigao dva gola i odveo Englesku u narednu fazu takmičenja.

Posebno je upečatljiv bio njegov snažan udarac kojim je savladao golmana i donio svojoj reprezentaciji pobjedu od 2:1. Kapiten Engleske na turniru je do tog trenutka postigao šest pogodaka.

4. Ismaïla Sarr protiv Belgije

Senegal je protiv Belgije imao prednost od 2:0, a drugi gol Ismaïle Sarra našao se na četvrtom mjestu izbora.

Nakon duge lopte Sarr je grudima primio dodavanje, a zatim iz voleja pogodio mrežu. Belgija je kasnije napravila veliki preokret, slavila sa 3:2 i završila nastup Senegala na turniru.

3. Wilson Isidor protiv Maroka

Haiti je prvenstvo završio bez osvojenog boda, ali je Wilson Isidor ostavio jedan od najupečatljivijih trenutaka grupne faze.

Napadač Haitija prošao je između dvojice marokanskih defanzivaca i sa lijeve strane pogodio dio gola koji je protivničkom čuvaru mreže bio gotovo nedostižan.

2. Kerim Alajbegović protiv Katara

Gol Kerima Alajbegovića protiv Katara proglašen je drugim najljepšim pogotkom dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine povukao je loptu kroz odbranu Katara, oslobodio se nekoliko protivničkih igrača i preciznim udarcem sa desne strane pogodio za vodstvo Zmajeva.

Bosna i Hercegovina je tu utakmicu dobila rezultatom 3:1, što je bila njena jedina pobjeda u grupnoj fazi. Alajbegovićev potez ostao je jedan od najljepših trenutaka nastupa bh. reprezentacije na Mundijalu.

1. Sidny Lopes Cabral protiv Argentine

Prvo mjesto zauzeo je pogodak Sidnyja Lopesa Cabrala u utakmici Zelenortskih Ostrva protiv Argentine.

Cabral je snažno šutirao sa distance i pogodio gornji desni ugao, čime je njegova reprezentacija u završnici izjednačila rezultat protiv aktuelnog svjetskog prvaka.

Argentina je ipak u nastavku postigla još jedan gol i pobijedila sa 3:2, ali je Cabralov pogodak proglašen najljepšim u dosadašnjem dijelu turnira.