Kerim Alajbegović u izboru za nagradu Golden Boy, navijači mogu glasati

Kerim Alajbegović našao se među 100 mladih nogometaša koji učestvuju u prvoj rundi izbora za nagradu Golden Boy Web 2026, koju organizuje italijanski sportski list Tuttosport.

Osamnaestogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine uvršten je na listu najtalentovanijih nogometaša mlađih od 21 godine, a o prolasku u narednu rundu u ovoj fazi odlučuju glasovi navijača. Glasanje je otvoreno na internet-stranici Tuttosporta.

Alajbegović se nalazi u konkurenciji s brojnim mladim zvijezdama evropskog nogometa, među kojima su Lamine Yamal, Endrick, Max Dowman, Rio Ngumoha, Luka Vušković, Rayan i drugi igrači iz vodećih evropskih klubova.

Navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine mogu svojim glasom pomoći Alajbegoviću da ostvari što bolji plasman i izbori nastavak učešća u glasanju.

Kerim Alajbegović zablistao na Svjetskom prvenstvu

Kerim Alajbegović skrenuo je pažnju nogometne javnosti nastupima za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

U pobjedi protiv Katara rezultatom 3:1 postigao je vodeći pogodak za Zmajeve i postao osmi najmlađi strijelac u historiji svjetskih prvenstava.

Mladi reprezentativac tako je još jednom potvrdio status jednog od najvećih talenata bosanskohercegovačkog nogometa, a nominacija za Golden Boy predstavlja novo priznanje nakon zapaženih nastupa na klupskom i reprezentativnom nivou.