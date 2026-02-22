Večeras zatvaranje Zimskih olimpijskih igara 2026: Evo koja država je osvojila najviše medalja

Zimske olimpijske igre Milano 2026 ilustracija borilišta i skijaške discipline

Večeras će Zimske olimpijske igre 2026. godine biti svečano zatvorene ceremonijom u Veroni, gdje će u antičkoj Areni di Verona oko 1.500 sportista obilježiti kraj takmičenja.

U završnom programu nastupit će proslavljeni baletni umjetnik Roberto Bolle, koji je proteklih dana u strogoj tajnosti pripremao koreografiju zajedno s oko 350 volontera. Uz njega će na sceni biti i neka od najpoznatijih imena italijanske muzičke scene, među kojima su pjevač Achille Lauro i DJ Gabry Ponte, čiji su hitovi već tokom proba ispunjavali arenu.

Arena u Veroni će biti i domaćin ceremonije otvaranja Paraolimpijskih igara, koje počinju 6. marta i trajat će do 15. marta.

Najuspješnija reprezentacija Zimskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo je Norveška sa ukupno 40 medalja, od čega 18 zlatnih, 11 srebrenih i 11 bronzanih. Sjedinjene Američke Države zauzele su drugo mjesto sa 32 medalje, uključujući 11 zlatnih, 12 srebrenih i 9 bronzanih, dok je treća Nizozemska sa 20 odličja, od čega 10 zlatnih, 7 srebrenih i 9 bronzanih.

Pojedinačno, prvo ime Igara je Johannes Klaebo, koji je osvojio šest zlatnih medalja i time obilježio ovogodišnje takmičenje.

