Zimske olimpijske igre u Italiji počinju za mjesec dana

Do početka Zimskih olimpijskih igara u Italiji ostalo je još mjesec dana, a ljubitelje sporta širom svijeta očekuje jedan od najiščekivanijih sportskih događaja godine, koji počinje 6. februara. Italija će ponovo biti domaćin olimpijskog spektakla, donoseći spoj bogate tradicije zimskih sportova, moderne organizacije i prepoznatljivog mediteranskog šarma.

Zimske olimpijske igre biće održane u više gradova, a u središtu pažnje su Milano i Cortina d'Ampezzo, koje će ugostiti najbolje sportiste svijeta u disciplinama kao što su alpsko skijanje, biatlon, skijaški skokovi, hokej na ledu i umjetničko klizanje. Organizatori najavljuju vrhunske sportske borbe, inovativne sportske objekte i ceremonije koje će spojiti tradiciju i savremeni olimpijski duh.

Poseban akcenat stavljen je na održivost i korištenje postojećih sportskih borilišta, čime Italija želi poslati snažnu poruku o odgovornom pristupu organizaciji velikih međunarodnih događaja. Očekuje se dolazak hiljada sportista i delegacija iz cijelog svijeta, kao i milionski auditorij pred malim ekranima.

Gledaoci u Bosni i Hercegovini Zimske olimpijske igre moći će pratiti u programu Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, koja će omogućiti direktne prijenose najvažnijih takmičenja i dešavanja iz Italije.

Predstojeće Zimske olimpijske igre već sada izazivaju veliko interesovanje javnosti, a mjesec dana uoči otvaranja sve je spremno za početak još jedne olimpijske priče koja će obilježiti svijet sporta.