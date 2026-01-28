Bosna i Hercegovina s pet sportista putuje na ZOI Milano – Cortina 2026

Jasmina Ibrahimović
Foto: FIS ski

U Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine danas će biti zvanično predstavljen i ispraćen olimpijski tim BiH za ZOI u Milanu – Cortini.

Bosnu i Hercegovinu na najvećoj sportskoj manifestaciji predstavljat će pet sportista – alpski skijaši Elvedina Muzaferija, Esma Alić i Marko Šljivić te nordijci Strahinja Erić i Teodora Delipara koji će se takmičiti u skijaškom trčanju.

U Italiju putuje i šest trenera: Nicola Quaquarelli, Edhem Bajrić, Faris Zuhrić i Zeljko Šljivić (alpsko skijanje) te Mladen Plakalović i Dragan Jeftović (skijaško trčanje) kao i fizioterapeut Petra Baumkirchner. Šef misije je Said Fazlagić, generalni sekretar OK BiH.
ZOI Milano Cortina 2026 Milano – Cortina bit će održane od od 6. do 22. februara.

