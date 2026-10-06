Saobraćajne gužve u Miladijama zbog radova

Gužve u Miladijama trenutno otežavaju saobraćaj na Južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli, gdje su zbog radova i izmijenjenog režima vožnje formirane kolone vozila. Najveće usporavanje bilježi se na potezu od područja Bingo City Centra prema Miladijama.

Razlog su radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela Ulice Mitra Trifunovića Uče. Jedna strana saobraćajnice zatvorena je za vozila, dok se saobraćaj odvija u oba smjera drugom kolovoznom trakom, što značajno smanjuje propusnost ove frekventne gradske dionice.

Gužve u Miladijama na dionici dugoj oko kilometar

Izmijenjeni režim na snazi je od raskrsnice kod BKC-a, odnosno ukrštanja ulica Bosne Srebrene, Mije Keroševića Guje i Mitra Trifunovića Uče, do raskrsnice sa Ulicom Husinskih rudara. Saobraćaj se dvosmjerno odvija jednom stranom kolovoza na dionici dugoj približno kilometar.

Zbog smanjene propusnosti gužve u Miladijama trenutno stvaraju duža zadržavanja, pa vozači koji se kreću ovim dijelom Tuzle trebaju računati na sporiju vožnju.

Iz Grada Tuzla ranije su pozvali građane da do završetka radova, kada je to moguće, koriste alternativne pravce i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radove izvodi JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.