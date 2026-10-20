Kazne u BiH: 30 miliona KM čeka

Neplaćene kazne u BiH dostigle su iznos od 30,6 miliona KM, a u službenim evidencijama trenutno je registrovan čak 219.601 neplaćen prekršajni nalog.

Podaci Agencije za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) pokazuju da je najveći dio dugovanja evidentiran u Federaciji BiH.

Prema podacima iz Registra novčanih kazni i prekršajnih evidencija, ukupan iznos neplaćenih kazni u Bosni i Hercegovini iznosi 30.638.062 KM.

U Federaciji BiH evidentirano je 186.717 neplaćenih prekršajnih naloga, čija ukupna vrijednost iznosi 24.630.585 KM. To znači da se više od 80 posto ukupnog iznosa neplaćenih kazni u državi odnosi na Federaciju BiH.

U Republici Srpskoj registrovan je 24.551 neplaćen prekršajni nalog u vrijednosti od 3.368.561 KM, dok su u Brčko distriktu evidentirana 8.333 naloga, ukupne vrijednosti 2.638.916 KM.

Neplaćene kazne u BiH ukazuju na probleme u naplati

Iz IDDEEA-e upozoravaju da ovi podaci ukazuju na ozbiljne izazove u sistemu naplate novčanih kazni i potrebu za efikasnijim mehanizmima kontrole.

Agencija kroz vođenje centralnih evidencija omogućava nadležnim institucijama pristup tačnim i ažurnim podacima, koji su važni za provođenje zakona i naplatu javnih prihoda.

Međutim, veliki broj neplaćenih naloga pokazuje da evidentiranje prekršaja ne znači nužno i uspješnu naplatu izrečenih novčanih sankcija.

Prema podacima Agencije, neplaćene kazne u BiH predstavljaju značajan iznos javnih prihoda koji još nije naplaćen.

Iz IDDEEA-e poručuju da je potrebno unaprijediti kontrolu i postupke naplate kako bi se osigurala veća finansijska disciplina i dosljednija primjena propisa.