CIK naredio ručno brojanje glasova na četiri biračka mjesta, provjerava se i dodatnih 13

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je ručno brojanje glasačkih listića s četiri biračka mjesta, dok će na još 13 lokacija biti otvorene vreće s izbornim materijalom radi dodatne provjere.

Prema odluci CIK-a, ponovno brojanje počinje danas u 15.30 sati u Glavnom centru za brojanje u sarajevskoj Zetri.

Ručno prebrojavanje obuhvatit će biračko mjesto Rajska u Gradačcu, za Skupštinu Tuzlanskog kantona, te biračko mjesto u Lukavcu, gdje se provjeravaju glasovi za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH i kantonalnu skupštinu. Naloženo je i brojanje listića s dva biračka mjesta u Federaciji BiH, označena šiframa 106A005 i 153A029, za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Osim toga, vreće s izbornim materijalom bit će otvorene na još 13 biračkih mjesta. Cilj je provjeriti njihov sadržaj, pronaći SIT obrasce i unijeti rezultate koji su na njima evidentirani. Ukoliko obrasci ne budu pronađeni, pristupit će se ručnom brojanju glasačkih listića i na tim lokacijama.

Dodatne provjere odnose se na biračka mjesta u Gradačcu, Banjoj Luci, Lukavcu, Ilijašu, Vogošći, Mostaru i Brčko distriktu. Obuhvaćeni su različiti nivoi vlasti, uključujući kantonalne skupštine, parlamentarne domove, Predsjedništvo BiH te izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

CIK je naložio i pregled cjelokupnog izbornog materijala s biračkog mjesta 200C019 kako bi se utvrdilo šta se nalazi među dostavljenim glasačkim listićima.

Odluke su donesene na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije BiH.