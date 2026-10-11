CIK naredio ručno brojanje glasova na četiri biračka mjesta, provjerava se i dodatnih 13

RTV SLON
CIK poništio izbore u Bukviku kod Brčkog: Utvrđene nepravilnosti s glasačkim listićima

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je ručno brojanje glasačkih listića s četiri biračka mjesta, dok će na još 13 lokacija biti otvorene vreće s izbornim materijalom radi dodatne provjere.

Prema odluci CIK-a, ponovno brojanje počinje danas u 15.30 sati u Glavnom centru za brojanje u sarajevskoj Zetri.

Ručno prebrojavanje obuhvatit će biračko mjesto Rajska u Gradačcu, za Skupštinu Tuzlanskog kantona, te biračko mjesto u Lukavcu, gdje se provjeravaju glasovi za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH i kantonalnu skupštinu. Naloženo je i brojanje listića s dva biračka mjesta u Federaciji BiH, označena šiframa 106A005 i 153A029, za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Osim toga, vreće s izbornim materijalom bit će otvorene na još 13 biračkih mjesta. Cilj je provjeriti njihov sadržaj, pronaći SIT obrasce i unijeti rezultate koji su na njima evidentirani. Ukoliko obrasci ne budu pronađeni, pristupit će se ručnom brojanju glasačkih listića i na tim lokacijama.

Dodatne provjere odnose se na biračka mjesta u Gradačcu, Banjoj Luci, Lukavcu, Ilijašu, Vogošći, Mostaru i Brčko distriktu. Obuhvaćeni su različiti nivoi vlasti, uključujući kantonalne skupštine, parlamentarne domove, Predsjedništvo BiH te izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

CIK je naložio i pregled cjelokupnog izbornog materijala s biračkog mjesta 200C019 kako bi se utvrdilo šta se nalazi među dostavljenim glasačkim listićima.

Odluke su donesene na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije BiH.

pročitajte i ovo

Vijesti

Budući vozači u šest općina TK uskoro će moći polagati teoriju...

BiH

Osam graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske dobilo novi status: Šta...

Vijesti

Kupus salata može biti još ukusnija uz dva jednostavna sastojka

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sve više stranih studenata bira BiH: Njihov broj porastao za gotovo...

Vijesti

EUFOR i spasilački tim iz Vogošće prvi put izveli obuku pasa...

Vijesti

Budući vozači u šest općina TK uskoro će moći polagati teoriju i prvu pomoć u svom mjestu

BiH

Osam graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske dobilo novi status: Šta se mijenja za putnike?

Vijesti

Kupus salata može biti još ukusnija uz dva jednostavna sastojka

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Sve više stranih studenata bira BiH: Njihov broj porastao za gotovo 16 posto

Učitati više