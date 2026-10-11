Budući vozači u šest općina TK uskoro će moći polagati teoriju i prvu pomoć u svom mjestu

RTV SLON
Ministarstvo TK upozorilo roditelje i kandidate: Bojkot sistema može ugroziti polaganje vozačkog ispita

Kandidati za vozače iz Kalesije, Kladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Doboj Istoka uskoro će moći polagati teorijski dio vozačkog ispita i ispit iz prve pomoći u mjestu prebivališta. Time bi im trebalo biti olakšano polaganje, bez potrebe da zbog ovih ispita putuju u druge gradove.

Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da su u toku završne pripreme za organizaciju ispita u ovih šest općina.

Prema najavi, ispiti će se polagati putem tablet uređaja, uz podršku informacionog sistema. Planirana promjena dio je nastojanja da se postupak modernizuje i kandidatima omogući jednostavniji pristup polaganju.

Nova mogućnost neće ograničiti kandidate na mjesto prebivališta. Oni će i dalje moći birati da ispite polažu i u drugim gradovima i općinama, u skladu s dostupnim terminima.

Uvođenjem ove opcije budućim vozačima iz šest općina trebalo bi biti smanjeno vrijeme i troškovi putovanja, dok se završetak priprema očekuje prije početka organizovanog polaganja u tim mjestima.

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