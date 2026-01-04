Tuzla planira proširiti prodršku energetske efikasnosti za građane

Grad Tuzla u ove godine planira proširiti programe podrške građanima u oblasti energetske efikasnosti. Pored postojećih mjera, u fokus će biti stavljeno poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, posebno kroz projekte ugradnje solarnih sistema na domaćinstvima, čime bi Tuzla postala prvi grad u Bosni i Hercegovini koji uvodi ovakav oblik podrške građanima.

– Najvjerovatnije da ćemo uvesti još jednu liniju podrške, a to je ugradnja solarnih panela. Tako da ćemo proširiti aktivnosti na području energetske efikasnosti i bićemo prvi u BiH, kao što smo prvi krenuli 2019. godine sa ovim projektom sa četiri linije podrške.

Pokušat ćemo da obezbijedimo dodatna sredstva, izjavio je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Ovom najavom, Tuzla još jednom potvrđuje lidersku ulogu u provođenju mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energije, zaštiti okoliša i podizanju svijesti građana o značaju energetske održivosti.