Blizu 1.700 pokrenutih biznisa: Ko stoji iza uspjeha osoba s invaliditetom?

„Kada ne možete do posla, napravite ga sami“ je poruka koja najbolje opisuje program samozapošljavanja koji već godinama provodi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine. Program se realizuje širom Federacije BiH, a njegov cilj je omogućiti osobama s invaliditetom da, uz sistemsku i finansijsku podršku, pokrenu vlastiti obrt i osiguraju ekonomsku nezavisnost. Kroz javne pozive koje Fond objavljuje dva puta godišnje, do sada je dodijeljeno 1.657 poticaja za samozapošljavanje, čime su brojne ideje pretvorene u održive poslovne priče.

Program Samozapošljavanje podrazumijeva početni novčani stimulans za pokretanje obrta, ali i kontinuiranu podršku kroz povrat poreza i doprinosa, čime se značajno smanjuju finansijski rizici za nove poduzetnike.

Uspješne priče

Jedan od primjera uspješnog samozapošljavanja je Enes Muhamedbegović, direktor obrta „EMS Factory“, koji je 2018. godine pokrenuo mini tvornicu čarapa. Govoreći o počecima, ističe da bez institucionalne podrške ova priča ne bi bila moguća. „Da Fonda nije bilo, ja vam garantujem da ove tvornice danas ne bi ni bilo. Ta sredstva su bila inicijalna kapisla koja je pokrenula cijelu ovu priču“, kazao je Muhamedbegović, pozivajući i druge osobe s invaliditetom da se odvaže na isti korak.

Koliko formalizacija rada i sigurnost znače, potvrđuje i pčelar Edin Dedić, vlasnik obrta „Dedić med“. „Bio sam pčelar amater, radio sam neregistrovano. Zahvaljujući Fondu, sada sam registrovan i uredno plaćam porez. Fond mi plaća doprinose i to mi je najviše značilo“, rekao je Dedić. Kasnije u razgovoru dodaje i ličnu dimenziju ove podrške: „Da nije bilo Fonda, ja ne bih bio pčelar. Da nije posla, ja bih bio u bolnici. Ovako, kad radim, ne mislim na bolest.“

Osim povrata poreza i doprinosa, Fond omogućava i dodatnu podršku kroz sredstva iz Lota 4, u iznosu do 7.000 KM, namijenjena za nabavku opreme, repromaterijala, prilagodbu radnog mjesta i sufinansiranje tekućih troškova. Upravo ovu vrstu kontinuirane podrške koristi i Ljubica Paradžik Vukoja, direktorica stomatološke ordinacije, koja s Fondom sarađuje dugi niz godina. „Fond mi refundira protuvrijednost doprinosa koje plaćam za svoje zdravstveno i penzijsko osiguranje, a dva puta godišnje se prijavljujem na javne pozive koji su vrlo bitni za podršku mog poslovanja“, pojasnila je.

Kontinuirana podrška

Govoreći o ličnoj odluci da krene u poduzetništvo, Paradžik Vukoja ističe: „Odlučila sam da ne želim više biti bolesnik koji crpi sistem. Dala sam otkaz u Domu zdravlja i otvorila ordinaciju. Kada sam saznala da postoji Fond, bila sam iskreno iznenađena koliko precizno i odgovorno radi.“

Da su osobe s invaliditetom ravnopravni učesnici na tržištu rada smatra i stomatologinja Nikolina Marušić. „Smatram da su takve osobe ravnopravne i da nema nikakve razlike u odnosu na druge ljude“, kazala je.

Program samozapošljavanja Fonda je jasna poruku da osobe s invaliditetom imaju znanje, ideje i snagu da grade vlastite poslovne priče. Uz kontinuiranu podršku i povjerenje koje Fond gradi godinama, samozapošljavanje postaje put ka dostojanstvu, nezavisnosti i punoj društvenoj uključenosti.