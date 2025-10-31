Usvojena Strategija za unapređenje prava osoba s invaliditetom u FBiH: “Prepreke moraju prestati biti razlog za isključenost”

Jasmina Ibrahimović
Osobe sa invaliditetom, Unija osoba sa invaliditetom
Foto: Ilustracija

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH za period 2025–2030. godina usvojena je jučer na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je potvrđena jasna opredijeljenost Federacije BiH da u narednom periodu sistemski i održivo unapređuje položaj osoba s invaliditetom – navode iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Strategija je okvir za provedbu politike jednakih mogućnosti i pristupačnih rješenja u svim segmentima društva – od zapošljavanja i obrazovanja, do zdravstvene i socijalne zaštite te pristupa javnim prostorima, uslugama i informacijama.

Izrada i usvajanje ovog strateškog dokumenta rezultat su rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u saradnji s organizacijama osoba s invaliditetom, predstavnicima svih nivoa vlasti, akademske zajednice i međunarodnih partnera.

– Usvajanjem Strategije potvrđujemo da prava osoba s invaliditetom nisu pitanje dobre volje nego obaveza društva koje želi biti pravedno i dostojanstveno. Na nama je da svaka mjera iz ove strategije dobije svoje mjesto u svakodnevnom životu; u pristupačnoj instituciji, na radnom mjestu, u školi i na ulici – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i dadao da Strategija mora postati instrument stvarne promjene “jer tek kada prepreke prestanu biti razlog za isključenost, možemo reći da smo društvo koje je jednako prema svima”.

Primjenom Strategije, Federacija BiH se obavezuje da konkretne mjere i aktivnosti iz dokumenta postanu dio svakodnevne prakse, a ne samo formalni planovi na papiru, navedeno je također u saopćenju.

Strategija nije samo dokument nego obaveza prema ljudima, ističe ministar Delić.

