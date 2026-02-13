Kampanja „Tvoja prava su i moja prava“ predstavljena u Tuzli

Kampanja „Tvoja prava su i moja prava“ zvanično je predstavljena danas u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“ u Tuzli, gdje je održana press konferencija posvećena jačanju svijesti o ljudskim pravima i punom učešću osoba sa invaliditetom u društvu.

Kampanja „Tvoja prava su i moja prava“ provodi se u okviru projekta „Kreiranje politika u Bosni i Hercegovini uz poštivanje ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom“, koji zajednički realizuju I.C. „Lotos“ Tuzla i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz finansijsku podršku Evropske unije. Organizatori navode da je cilj otvoriti širi društveni dijalog i potaknuti konkretne institucionalne odgovore na svakodnevne prepreke s kojima se susreću osobe sa invaliditetom.

Direktor IC Lotos Tuzla Suvad Zahirović istakao je da kampanja dolazi u trenutku kada je potrebno snažnije i jasnije govoriti o jednakim pravima. Naglasio je da osobe sa invaliditetom ne traže posebne pogodnosti, nego dosljednu primjenu postojećih prava i uklanjanje barijera koje ih isključuju iz obrazovanja, rada i javnog života. Prema njegovim riječima, bez sistemskog pristupa i odgovornosti institucija teško je očekivati stvarne promjene na terenu.

Predsjednik Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko poručio je da se prava osoba sa invaliditetom često posmatraju kroz socijalnu prizmu, dok se zanemaruje aspekt ljudskih prava. Ukazao je da veliki broj ljudi i dalje nema pristup uslugama koje bi im omogućile samostalniji život, te da je obaveza društva da prilagodi sisteme, a ne da teret prilagođavanja ostavlja pojedincu.

O komunikacijskim i zagovaračkim aktivnostima govorila je PR IC Lotos Tuzla Adisa Kišić, koja je navela da će kampanja „Tvoja prava su i moja prava“ kroz javne događaje, medijske nastupe i direktan rad sa zajednicom približiti teme invaliditeta široj javnosti. Posebna pažnja biće usmjerena na mlade i žene sa invaliditetom, kao grupama koje su često dodatno marginalizirane, a imaju kapacitet da budu nosioci društvenih promjena.

Iskustvo iz svakodnevnog rada podijelio je i uposlenik IC Lotos Tuzla Armin Babović, naglašavajući da se osobe sa invaliditetom najčešće suočavaju sa kombinacijom fizičkih i administrativnih prepreka. Dodao je da su pristupačne usluge u zajednici i dostupne informacije ključ za veću samostalnost i aktivnije uključivanje u društvene tokove.

Tokom predstavljanja istaknuto je da u Bosni i Hercegovini živi blizu 300.000 osoba sa invaliditetom, te da kampanja „Tvoja prava su i moja prava“ želi podsjetiti da njihova prava nisu izdvojena kategorija, nego dio ukupnog sistema ljudskih prava koji se odnosi na sve građane.