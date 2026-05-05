Obilježen 5. maj Evropski dan samostalnog života osoba sa invaliditetom

Među aktivistima koji su danas učestvovali u uličnoj kampanji pod sloganom „Moj život, moj izbor“ bila je i Selma, mlada djevojka koja kaže da se njen život u posljednjih pet godina, otkako je članica Lotosa potpuno promijenio. Navodi kako joj je čast što se danas, zajedno sa ostalim kolegama i prijateljima može boriti za bolji položaj osoba sa invaliditetom.

“Izuzetno mi znači zato što sam ja prije pet godina, prije nego ću doći u “Lotos”, bila jedna izuzetno povučena djevojka koja je svoj život svodila samo na invaliditet. I onda sam došla u jedno okruženje gdje je moj invaliditet bio sporedna stvar, a bilo je bitno ko sam ja ustvari i šta ja to mogu da radim. Ja sam prije nego sam došla u Lotos, bila samo “ona” djevojka u kolicima, danas sam Selma Plančić, a kolica su samo dio mog identiteta.” kazala je Selma Plančić, aktivistica IC “Lotos” Tuzla.

Osim Selme, u kampanji su učestvovali i drugi aktivisti Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla, koji su poručili da je vrijeme za konkretne promjene i društvo bez prepreka.

“Mi smo tu samo da pokažemo svima da mi zaslužujemo živjet dostojanstven život bez predrasuda i prepreka. Ne samo fizičkih nego i psihičkih. Vrijeme je da se sve barijere uklone i da mi svi možemo jednako živjet jer svi imamo jednaka prava” kazao je Davorin Banović, aktivista IC “Lotos” Tuzla.

Evropski dan samostalnog života posvećen je promociji prava osoba sa invaliditetom i ukazivanju na prepreke s kojima se svakodnevno suočavaju, od nepristupačnog okruženja do ograničenih mogućnosti u obrazovanju i zapošljavanju.

Jedan od najvećih izazova ostaje pronalazak adekvatne asistencije, odnosno osoba koje mogu pružiti potrebnu podršku u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom.

„Želimo danas još jednom da podsjetimo na to da je samostalni život osnovno ljudsko pravo svakog čovjeka i da zahtjeva određene uslove. Prije svega mi ističemo da je to personalna asistencija koja je ustvari podrška koja omogućava da osoba sa invaliditetom izađe iz kuće, da ode na posao, da se obrazuje, druži, da živi dostojanstven život.“ navodi Adisa Kišić, Službenica za odnose sa javnošću IC „Lotos“ Tuzla.

Ulična kampanja počela je puštanjem crvenih balona i označavanjem grada crvenom bojom, kako bi se ukazalo na mjesta pristupačna osobama sa invaliditetom. Nakon toga, građani i studenti imali su priliku učestvovati u interaktivnim sadržajima, među kojima su bili prikazi personalne asistencije i svakodnevnih situacija s kojima se osobe sa invaliditetom susreću u praksi.