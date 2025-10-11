Objavljen Javni poziv za besplatan javni linijski prevoz osoba sa invaliditetom u Tuzli

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle objavila je Javni poziv za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na besplatan javni linijski prevoz na području grada Tuzle.

Na osnovu odluke usvojene na sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj 30. septembra 2025. godine, donijete su izmjene i dopune Pravilnika o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na besplatan javni linijski prevoz („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 9/25 i 12/25), kojima je utvrđena nova kategorija korisnika besplatnog prevoza.

„Pravo na besplatan javni linijski prevoz po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti osobe sa 90% i 100% invaliditetom, bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta“, navedeno je u pozivu.

Za ostvarivanje prava, korisnici su dužni dostaviti rješenje, nalaz, ocjenu ili mišljenje kojim je utvrđen stepen invaliditeta (90% ili 100%), izdato od strane institucije nadležne za obavljanje poslova medicinskog vještačenja, uz fotokopiju posljednjeg dokumenta.

Javni poziv je otvoren do 31. decembra 2025. godine, a kompletan tekst poziva i potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj internet stranici Grada Tuzle – https://grad.tuzla.ba/jp/