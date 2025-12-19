Federacija BiH kreće u izradu prve jedinstvene Strategije razvoja nauke, inovacija i tehnologije

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke iniciralo je sastanak o strateškim ciljevima razvoja, nauke, inovacija i tehnologije u Federaciji BiH na kojem je potvrđeno da Federacija BiH kreće u izradu jedinstvene Strategije razvoja nauke, inovacija i tehnologije 2027.- 2034. godine.

– Umjesto dosadašnje prakse odvojenih pristupa, Federacija prvi put pristupa izradi integrisane strategije koja objedinjuje nauku, inovacije i tehnološki razvoj. Direktno se naslanja na Ciljeve održivog razvoja UN-a (SDG) i krovnu Strategiju razvoja FBiH 2021.- 2027. godine fokusirajući se na digitalnu transformaciju i “zelenu“ ekonomiju – izjavila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasmina Duraković.

Poručila je da navedena Strategija znači povezivanje obrazovanja i nauke sa industrijom koje direktno vodi ka stvaranju visokokvalifikovanih radnih mjesta i sprečavanju odlaska mladih stručnjaka.

Također, u dokumentu će biti definisani novi mehanizmi finansiranja inovacija i podrške strat-up kompanijama koje se temelje na novim tehnologijama.

– Treba nam jedna, integrisana i dobro promišljena strategija. U modernom svijetu nauka bez primjene u tehnologiji ostaje u ladicama , a tehnologija bez naučne baze i inovativnog zamaha brzo zastarijeva. Zato je naš cilj da kreiramo jedinstven ekosistem. Strategija će biti temelj na kojem naučna istraživanja postaju gorivo za privredni rast i društveni razvoj, a tehnološki napredak alat za bolji život svakog našeg građanina. Dakle, ovo je timski rad. Mi smo ovdje da osiguramo da se glas privrede, glas naučne zajednice i glas administracije čuje kao jedan – rekla je Duraković učesnicima sastanka.

To je bila prilika da se zahvali i predstavnicima Akademije nauka i umjetnosti BiH kao vrhovnog naučnog autoriteta, jer su dali doprinos u kreiranju navedenog dokumenta, koji treba da ponudi odgovore na pitanje: Gdje vidimo Federaciju BiH za deset godina i kako u tome mogu pomoći istraživači, inovatori i razvoj novih tehnologija?.

Govoreći o trenutnoj poziciji Federacije BiH u pogledu nauke, inovacija i tehnologije, akademik Asif Šabanović za Fenu je ocijenio da je slaba stopa inovativnosti u privredi i ograničena vidljivost domaćih inovatora na regionalnom i globalnom tržištu.

– Problem je u tome što nemamo mnogo istraživača na području Federacije BiH. Investicije u istraživanje i razvoj su među najnižima u regionu, a administrativni i regulatorni okvir ne pruža adekvatnu podršku razvoju inovacija. Zato je važno da predstavnici nadležnih ministarstava na federalnom i kantonalnom nivvo, te predstavnici akademske zajednice danas razgovaraju i poduzmu radnje kako bi imali funkcionalnu sinenergiju između nauke, industrije i javnog sektora – kaže Šabanović.

Navodi da u ove tri oblasti problem nije uvijek finansijske prirode. Recimo inovacijska djelatnost uopšte nije u potpunosti prepoznata kao razvojni prioritet na nivou zakonodavstva, pa je u ovoj godini Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva započelo izradu zakona o inovacionoj djelatnosti u FBiH.

– Postojeća situacija nije više održiva i neodgovara savremenim zahtjevima tržišta. Zakonodavna intervencija je nužna kako bi se uspostavio integrirani inovacioni sistem. Ako ne dođe do usvajanja zakona naredne godine Federacija će dodatno zaostajati u digitalnoj i zelenoj tranziciji i domaći inovatori će svoje projekte razvijati van granica države – poručili su predstavnici nadležnih federalnih ministarstava u saradnji sa kantonima i predstavnicima akademske zajednice na sastanku, te razmotrili naredne aktivnosti u izradi prve sveobuhvatne Strategije razvoja, nauke, inovacija i tehnološkog razvoja FBiH.