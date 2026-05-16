Kafa i zdravlje jetre: Stručnjaci objašnjavaju kada može biti korisna

Jutarnja šoljica kafe mnogima služi za razbuđivanje, ali istraživanja pokazuju da kafa može imati i druge koristi za organizam. Prema dostupnim podacima, ispijanje dvije do tri šoljice crne kafe dnevno može smanjiti rizik od fibroze i ciroze jetre za 25 do 40 posto.

Stručnjaci navode da se mogući zaštitni učinak kafe povezuje s antioksidansima i drugim spojevima koji pomažu u smanjenju upalnih procesa i zaštiti ćelija jetre. Dijetetičarka Johannah Katz za Parade je istakla da je veza između kafe i zdravlja jetre jedno od najdosljednije potvrđenih zapažanja u naučnoj literaturi.

Dijetetičarka Whitney Stuart objašnjava da kafa sadrži polifenole i diterpene, spojeve koji mogu pomoći u smanjenju upale i podržati prirodne procese detoksikacije u jetri. Prema njenim riječima, redovno konzumiranje kafe može biti povezano i sa snižavanjem jetrenih enzima ALT i AST, čiji nivo raste kada je jetra pod stresom ili oštećena.

Istraživači navode da je redovno ispijanje kafe povezano s manjim rizikom od nealkoholne masne bolesti jetre, fibroze i raka jetre. Kafa je bogata antioksidansima, koji mogu pomoći u zaštiti jetrenih ćelija od dugoročnog oštećenja.

Ipak, važno je i kako se kafa pije. Stručnjaci naglašavaju da se navedene koristi uglavnom odnose na crnu ili blago zaslađenu kafu. Napici s velikim količinama šećera, sirupa i vrhnja mogu imati suprotan efekat i doprinijeti razvoju masne jetre.

Uz umjerenu konzumaciju kafe, za očuvanje zdravlja jetre preporučuju se uravnotežena ishrana, redovna fizička aktivnost i ograničavanje alkohola.