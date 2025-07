Nezadovoljni rudari u Sarajevu: Sindikat i Vlada FBiH postigli dogovor, ali rješenje ne zadovoljava sve

Više od 500 rudara iz RMU Zenica i drugih rudnika u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH okupilo se danas ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu, tražeći isplatu zaostalih plata i rješenje pitanja penzionisanja. Iako su predstavnici Samostalnog sindikata radnika FBiH i Vlada FBiH postigli dogovor, rudari su poručili da nisu zadovoljni ponuđenim.

Predsjednik sindikata Sinan Husić, nakon sastanka s predstavnicima Vlade, obavijestio je javnost da je dogovorena isplata plata za maj do kraja ove sedmice, a za juni najkasnije do kraja mjeseca. Također, postignut je dogovor o penzionisanju 22 rudara koji su uslove stekli još prošle godine.

“Na jedan jako težak i zahtjevan način smo pronašli rješenje koje će osigurati isplatu plata i deblokirati proces penzionisanja radnika. Isplata plate za maj bit će izvršena do kraja sedmice, dok će sredstva za junsku platu biti obezbijeđena do kraja mjeseca. Dogovorom s Elektroprivredom BiH i Ministarstvom rudarstva i industrije utvrđen je i model za penzionisanje 22 radnika do 15. augusta”, rekao je Husić.

Međutim, kada je sindikalno rukovodstvo izašlo pred rudare, uslijedile su oštre reakcije. Okupljeni radnici izrazili su nezadovoljstvo dogovorom, ocijenivši ga privremenim i nedovoljno konkretnim. Poručili su da im je dosta obećanja i da žele konačno, trajno rješenje.

“Je li treba pasti mrtva glava?” – jedna je od uznemirujućih poruka koja se mogla čuti ispred zgrade Vlade. Rudari su podsjetili da su i u martu dolazili u Sarajevo s istim zahtjevima, a da im se sada ponavljaju iste priče.

Pojedini rudari otvoreno su kritikovali sindikalno rukovodstvo, optužujući predsjednika Husića da je, kako su rekli, “prodao rudare Vladi FBiH”. On je, pak, poručio da se rudnici neće zatvarati dok se ne isplate sva dugovanja i dok se svi radnici koji ispunjavaju uslove ne penzionišu.

Spornih je i devet radnika iz 2023. godine koji nisu penzionisani zbog, kako je navedeno, propusta u radu tadašnjeg rukovodstva RMU Zenica. Husić je kazao da će to pitanje rudnik riješiti internim sredstvima.

Uprkos najavljenim isplatama, rudari su poručili da neće napustiti Sarajevo dok ne dobiju garancije za dugoročno rješenje problema. Njihova odlučnost još jednom je pokazala dubinu nezadovoljstva koje godinama tinja u sektoru rudarstva u Federaciji BiH.