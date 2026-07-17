Nova pravila za online kupovinu i jača zaštita potrošača u FBiH

Zaštita potrošača ponovo je u fokusu

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o zaštiti potrošača i Nacrt zakona o elektronskoj trgovini, koji će biti upućeni u parlamentarnu proceduru.

Nova zakonska rješenja trebala bi unaprijediti prava kupaca, urediti poslovanje u digitalnom okruženju i povećati pravnu sigurnost potrošača i trgovaca.

Prijedlogom zakona o zaštiti potrošača uređuju se prava i obaveze kupaca i trgovaca na području Federacije BiH, postupci zaštite potrošačkih prava, kupovina robe i usluga, isporuka digitalnih sadržaja i usluga, garancije, odgovornost za proizvode te transparentnost cijena.

Zakonom su obuhvaćeni i ugovori zaključeni na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, nepoštena poslovna praksa, prodaja finansijskih usluga putem interneta, informisanje potrošača, reklamacije, nadzor i kaznene odredbe. Očekuje se da bi primjena novih pravila mogla doprinijeti smanjenju sive ekonomije i efikasnijem funkcionisanju tržišta.

Nacrt zakona o elektronskoj trgovini trebao bi prvi put detaljnije urediti prava, obaveze i odgovornosti učesnika u online trgovini. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu kupaca, koji se prilikom internet kupovine često suočavaju s nedovoljno jasnim podacima o prodavcu, uslovima kupovine i načinu podnošenja reklamacije.

Pružaoci online usluga bili bi obavezni korisnicima dati potpune i tačne informacije o sebi, proizvodima i uslovima prodaje, dok bi postupak odustajanja od kupovine trebao biti jednostavniji. Predviđena je i snažnija zaštita privatnosti i ličnih podataka korisnika.

Zakonsko rješenje trebalo bi uskladiti domaće propise sa standardima Evropske unije, olakšati prekograničnu trgovinu i poboljšati položaj domaćih kompanija na međunarodnom tržištu. Posebnu korist mogla bi imati mala i srednja preduzeća, kojima elektronska trgovina omogućava niže troškove poslovanja i lakši pristup većem broju kupaca.