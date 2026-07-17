Vlada FBiH utvrdila tri reformska zakona: Promjene za nezaposlene, roditelje njegovatelje i hraniteljske porodice

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedloge tri zakonska rješenja iz oblasti rada i socijalne politike, kojima se mijenja način vođenja evidencija nezaposlenih, proširuju prava roditelja njegovatelja i unapređuje sistem hraniteljstva.

Prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba donosi novi način evidentiranja građana prijavljenih službama za zapošljavanje. Aktivni tražioci posla bit će odvojeni od osoba koje se na evidencijama nalaze radi ostvarivanja drugih prava.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da će institucije na taj način dobiti preciznije podatke o broju ljudi koji zaista traže posao, njihovim zanimanjima i kvalifikacijama. Takve informacije trebale bi omogućiti kvalitetnije planiranje programa zapošljavanja, usmjeravanje javnog novca i usklađivanje obrazovanja s potrebama privrede.

Novi sistem značajan je i zbog Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH, koji omogućava utvrđivanje liste deficitarnih zanimanja. Prije angažovanja stranih radnika trebalo bi biti provjereno postoji li na domaćem tržištu rada raspoloživa radna snaga.

Fleksibilnije zapošljavanje stranaca prvenstveno se očekuje u građevinarstvu, turizmu, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima te prerađivačkoj i prehrambenoj industriji, koje se već duže suočavaju s nedostatkom radnika.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da Federacija BiH ovim zakonom prvi put dobija moderan okvir za upravljanje tržištem rada.

Prema njegovim riječima, dosadašnje evidencije nisu omogućavale pouzdane podatke o tome koliko ljudi aktivno traži zaposlenje, koje kvalifikacije imaju i u kojim sektorima postoji nedostatak radnika.

Zakon bi, zajedno sa Zakonom o zapošljavanju stranaca i novim zakonom o radu, trebao predstavljati osnovu najveće reforme tržišta rada u Federaciji BiH u posljednje dvije decenije. Nakon što ga je utvrdila Vlada FBiH, prijedlog će biti upućen Parlamentu Federacije BiH na razmatranje u drugom čitanju.

Vlada je utvrdila i izmjene Zakona o roditeljima njegovateljima, kojima se proširuju prava porodica koje brinu o osobama s najtežim oblicima invaliditeta.

Jedna od najvažnijih promjena jeste ukidanje starosnog ograničenja prema kojem su roditelji njegovatelji nakon navršenih 65 godina gubili taj status. Predloženim izmjenama omogućava se da pravo zadrže i nakon te životne dobi.

Proširuje se i krug osoba koje mogu dobiti status njegovatelja, dok roditelji neće gubiti pravo ni kada njihovo dijete pohađa odgovarajući program odgoja i obrazovanja. Dodatno se uređuje položaj porodica koje brinu o više djece s invaliditetom.

Delić je naveo da su izmjene pripremljene nakon razgovora s roditeljima, udruženjima i stručnom javnošću, naglasivši da briga o članu porodice ne prestaje kada roditelj ili staratelj napuni 65 godina.

Treći zakon odnosi se na izmjene i dopune Zakona o hraniteljstvu u FBiH. Predloženim rješenjima planirano je jačanje stručne i finansijske podrške porodicama koje brinu o djeci bez odgovarajućeg roditeljskog staranja.

Predviđeno je osnivanje licenciranih centara za stručnu podršku i savjetovanje, dodatna edukacija hranitelja te kvalitetnije planiranje i praćenje razvoja svakog djeteta smještenog u hraniteljsku porodicu.

Izmjenama se planira i povećanje hraniteljskih naknada, kao i sredstava namijenjenih izdržavanju djece i drugih hranjenika.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će nakon usvajanja zakona u Parlamentu FBiH, zajedno s kantonalnim ministarstvima, centrima za socijalni rad i drugim ustanovama, raditi na njegovoj primjeni i razvoju sistema hraniteljstva.