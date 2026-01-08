Kako hronični stres potkopava imunitet?

Stres oslobađa hormone poput adrenalina i kortizola, koji mogu potisnuti imuni sistem, ali stručnjaci upozoravaju da su dugotrajne brige daleko opasnije od prolazne nervoze.

Upravo razlika između kratkotrajnog i hroničnog stresa igra ključnu ulogu u tome kako naše tijelo reaguje i koliko je imuni sistem zaista ugrožen.

Kratkoročni stres i privremene promjene u organizmu

Prema riječima Danijela M. Davisa, šefa Odjela za biološke nauke na Imperial College London, stres ima jasno potvrđen uticaj na imuno zdravlje. Kako je objasnio u razgovoru za The Guardian, stres je širok pojam i ne doživljava se uvijek na isti način.

Nekada ga osjetimo dok gledamo napet film, a nekada traje mjesecima, kao u slučaju razvoda ili dugotrajnih životnih problema.

Kratkotrajni stres može privremeno promijeniti broj imunih ćelija u krvi, ali se organizam vrlo brzo vraća u ravnotežu.

Takve promjene obično se normalizuju u roku od sat vremena, zbog čega je malo vjerovatno da će imati ozbiljne ili dugoročne posljedice po zdravlje. U tim situacijama tijelo se prilagođava i oporavlja bez trajne štete.

Zašto je hronični stres mnogo opasniji za imunitet

Dugoročni stres, međutim, ima sasvim drugačiji efekat. Kada tijelo stalno osjeća prijetnju, nadbubrežne žlijezde kontinuirano oslobađaju adrenalin i kortizol. Ovi hormoni pripremaju organizam za reakciju borbe ili bijega, podižu krvni pritisak i ubrzavaju rad srca, ali istovremeno potiskuju imuni sistem.

Stručnjaci objašnjavaju da se ovaj proces može uočiti čak i na molekularnom nivou.

Imune ćelije koje bi u normalnim uslovima uništavale oboljele ćelije postaju znatno manje efikasne kada su izložene povišenim nivoima kortizola. Ako takvo stanje potraje sedmicama ili mjesecima, imuni sistem postepeno slabi, a organizam postaje podložniji infekcijama i sporijem oporavku.

Upravo zbog toga ljekari naglašavaju koliko je važno prepoznati i ublažiti hronični stres, jer on ne utiče samo na psihičko stanje, već dugoročno narušava i osnovne mehanizme odbrane tijela.