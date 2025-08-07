Sutra mirni protesti u Vukovijama

Najavljeni su mirni protesti građana Vukovija Donjih, Kalesije i okolnih mjesta za sutra, 08.08.2025. godine u 11:55 sati ispred Doma kulture u Vukovijama Donjim. Ova simbolična satnica, pet do dvanaest, nosi jasnu poruku hitnosti i upozorenja da je krajnje vrijeme za reakciju. Povod za proteste je ubistvo mlade Ajle Nuhanović koju je počinio vozač automobila pod dejstvom alkohola i narkotičkih sredstava.

Povod za okupljanje je sve učestalija bahata i neodgovorna vožnja koja, kako navode organizatori, svakodnevno ugrožava živote mještana. Građani ističu da su njihove ulice i putevi pretvoreni u trkališta, gdje se saobraćajna pravila zanemaruju, a sigurnost pješaka i vozača svakodnevno dovodi u pitanje.

Protest u Vukovijama Donjim, kažu organizatori, nije usmjeren protiv pojedinaca već predstavlja borbu za osnovno pravo, pravo na sigurno kretanje. Ističu da ne žele više da šute i čekaju novu tragediju kako bi se nešto pokrenulo.

U fokusu zahtjeva su: pojačano prisustvo saobraćajne policije, postavljanje usporivača brzine, instalacija stacioniranih radara za nadzor brzine, bolja i jasnija saobraćajna signalizacija, te strože i brže sankcionisanje vozača koji ugrožavaju sigurnost.

Upozoravaju da je ovo miran skup, ali da su spremni i na radikalnije korake, poput blokade magistralnog puta, ukoliko nadležne institucije u razumnom roku ne preduzmu konkretne mjere.

Organizatori pozivaju sve savjesne građane da im se pridruže, jer kako poručuju, šutnja nas pretvara u saučesnike, dok zajednički glas može donijeti promjenu. Protest u Vukovijama Donjim je početak borbe za sigurnije sutra, za svaku osobu koja svakodnevno izlazi na put, bilo da ide na posao, u školu ili jednostavno šeta vlastitom ulicom.