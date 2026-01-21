Apel za pomoć: Refik Muminović iz Gornjih Pasaca, žive bez primanja i u teškim uslovima

Apel za pomoć: Refik Muminović živi u naselju Muminovići, u Gornjim Pascima, teško je bolestan, a ostao je bez ikakvih stalnih primanja i bez sistemske podrške.

Refik Muminović boluje od šećerne bolesti i iza sebe ima tri preživljena infarkta. Zdravstveno stanje mu je ozbiljno narušeno, a mogućnosti za rad praktično ne postoje. On i njegova supruga žive sami, u staroj, trošnoj i neuslovnoj kući, u kojoj je svakodnevica daleko od dostojanstvenog života.

Bez redovnih prihoda i bez adekvatne institucionalne pomoći, njihova svakodnevnica svela se na stalnu borbu za osnovne životne potrebe. Lijekovi, hrana i elementarni uslovi za život postali su luksuz koji sebi često ne mogu priuštiti. Svaki novi dan za njih znači novo snalaženje i novo odricanje.

Zbog toga je upućen apel za pomoć sa željom da se probudi solidarnost i ljudskost kod onih koji su u mogućnosti da pomognu. Svaka pomoć, bila ona u hrani, lijekovima, higijenskim potrepštinama ili drugim osnovnim stvarima, za ovu porodicu znači mnogo.

Pomoć je moguće dostaviti lično na adresu Gornji Pasci, naselje Muminovići, ili se javiti putem telefona radi dogovora i dodatnih informacija na broj 061 866 150. Nekome malo, njima znači mnogo, a ponekad i razliku između nade i beznađa.

Ovaj apel nije samo poziv na humanost prema jednoj porodici, već i podsjetnik da u našem društvu još uvijek postoje ljudi koji žive na rubu egzistencije i kojima je potrebna ruka pomoći. Pokažimo da solidarnost još postoji i da niko ne smije biti zaboravljen. Unaprijed hvala svima koji će podijeliti ovaj apel i pružiti pomoć.