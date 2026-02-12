Budimo humani: Pomozimo majci dva dječaka za nastavak liječenja

Majci dva dječaka, Dženani Muratović, potrebna je naša pomoć. Pozivom na broj 17041 donirate 2 KM.

Dženana boluje od zloćudnog karcinoma debelog crijeva s metastazama na jetri. Operacija odstranjivanja primarnog tumora obavljena je u Bosni i Hercegovini, ali nastavak liječenja Dženana obavlja u Turskoj.

Za terapiju joj je potrebno 12 ciklusa kemoterapije i četiri imunoterapije, za što je neophodno 27.300 eura.

Njena porodica je već potrošila svu ušteđevinu na liječenje i više nisu imali drugog izbora nego da se obrate nama za pomoć.

Zato vas molimo da se uključite i pomognete da što prije prikupimo potrebna sredstva, kako bismo ovoj majci i supruzi spasili i produžili život.

Pored poziva na broj 17041 pomoći možete i donacijama putem web platforme pomoziba.org, kao i uplatom na račune navedene u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Dženana Muratović

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oesterreich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH

Verwendungszweck: Dženana Muratović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

IBAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Dženana Muratović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Dženana Muratović

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.