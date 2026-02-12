Budimo humani: Pomozimo majci dva dječaka za nastavak liječenja

Majci dva dječaka, Dženani Muratović, potrebna je naša pomoć. Pozivom na broj 17041 donirate 2 KM.
Dženana boluje od zloćudnog karcinoma debelog crijeva s metastazama na jetri. Operacija odstranjivanja primarnog tumora obavljena je u Bosni i Hercegovini, ali nastavak liječenja Dženana obavlja u Turskoj.
Za terapiju joj je potrebno 12 ciklusa kemoterapije i četiri imunoterapije, za što je neophodno 27.300 eura.
Njena porodica je već potrošila svu ušteđevinu na liječenje i više nisu imali drugog izbora nego da se obrate nama za pomoć.
Zato vas molimo da se uključite i pomognete da što prije prikupimo potrebna sredstva, kako bismo ovoj majci i supruzi spasili i produžili život.
Pored poziva na broj 17041 pomoći možete i donacijama putem web platforme pomoziba.org, kao i uplatom na račune navedene u nastavku.
RAČUNI ZA UPLATE:
PayPal:
Za uplate iz BiH:
NLB Banka d.d.
132-260-20223371-17
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Dženana Muratović
Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
Wien, Oesterreich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH
Verwendungszweck: Dženana Muratović
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
IBAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Dženana Muratović
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Dženana Muratović
Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.