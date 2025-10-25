Obilježeno 80. godina Ujedinjenih nacija: Zajedno za mir, održivi razvoj i ljudska prava

RTV SLON
Obilježeno 80. godina Ujedinjenih nacija/Foto: Sulejman Omerbasic

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini obilježile su 80 godina od osnivanja UN-a nizom događaja posvećenih miru, održivom razvoju i ljudskim pravima. Dan Ujedinjenih nacija, koji se obilježava 24. oktobra na godišnjicu stupanja na snagu Povelje UN-a iz 1945. godine, ove godine je u BiH protekao u znaku poruka partnerstva, solidarnosti i zajedničke odgovornosti za budućnost.

„Obilježavajući 80 godina UN-a, slavimo snagu partnerstva i zajedništva, kao i više od tri decenije prisustva i podrške Ujedinjenih nacija Bosni i Hercegovini, te podsjećamo da samo zajedno možemo graditi pravedniju, sigurniju i održiviju budućnost za sve“, poručeno je tom prilikom.

Centralni događaj bio je prijem u organizaciji Ureda rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH, kojem su prisustvovali predstavnici institucija, međunarodni partneri, diplomatski kor, civilno društvo i mladi. Tim povodom, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, Arnhild Spence, istakla je:

„Ovaj jubilej nas podsjeća da su mir, razvoj i ljudska prava nerazdvojivi. Bosna i Hercegovina predstavlja dokaz da trajni mir stvara temelj za napredak. U svijetu koji se suočava s dubokim podjelama, Ujedinjene nacije ostaju ključna snaga saradnje i dijaloga. Zajedno s našim partnerima od institucija vlasti i civilnog društva, do mladih i međunarodne zajednice svakodnevno svjedočimo šta je moguće kada ‘mi, narodi’ odlučimo djelovati kao jedno.”

Obilježavanje godišnjice bilo je dio Sedmice održivog razvoja u BiH, održane od 20. do 24. oktobra, pod sloganom „Od obećanja do rezultata“. Tokom sedmice je više od 25 događaja širom zemlje okupilo predstavnike institucija, lokalnih zajednica, privatnog sektora, akademske zajednice i međunarodnih organizacija s ciljem ubrzanja napretka prema Agendi 2030.

Sedmica je završena projekcijom dokumentarnog filma „U potrazi za snom“ reditelja Mladena Mitrovića, koji kroz priču o prijateljstvu i sjećanju promoviše univerzalne vrijednosti solidarnosti, mira i ljudskosti – temeljne principe na kojima počiva Ujedinjene nacije. Film je prikazan u okviru projekta „Dijalog za budućnost“, koji uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a zajednički provode UNDP, UNESCO i UNICEF, u saradnji sa Predsjedništvom BiH i Ministarstvom civilnih poslova BiH.

Reditelj Mitrović zahvalio se publici ističući simboliku trenutka:

„Ova projekcija, upriličena na Dan Ujedinjenih nacija, za mene simbolično znači povratak kući, jer sa UN-om dijelim datum rođenja.“

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini poručile su da ostaju posvećene zajedničkom djelovanju za mir, dostojanstvo i napredak svih ljudi u zemlji.

