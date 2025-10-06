Izraelske vlasti saopštile su da su deportovale 171 osobu koje su sudjelovale u flotili s humanitarnom namjerom, uključujući Gretu Thunberg.

Deportovani aktivisti stigli su do Grčke i Slovačke, a među njima su bili građani brojnih evropskih zemalja, uključujući Grčku, Italiju, Francusku, Irska, Švedsku, Njemačku, Poljsku i druge.

Gretu su dočekale stotine podržavalaca na Aerodromu Eleftherios Venizelos u Atini, uz skandiranje “Free free Palestine!” dok je izlazila iz aviona prenosi AJC.

U kratkom obraćanju medijima, Thunberg je kazala da bi mogla dugo govoriti o zlostavljanju i kršenju prava tokom pritvora, ali da to nije glavna priča. Ona poziva svjetske lidere i građane da prekinu svoju “saučesničku ulogu” u, kako je rekla, genocidu nad Palestincima u Gazi. “Ne možemo odvratiti pogled od Gaze,” poručila je Thunberg.

U međuvremenu, oko 150 aktivista ostaje u zatvoru Ktziot u Izraelu, prema podacima pravnih zastupnika grupe Adalah, koji ističu da su mnogi u stanju štrajka glađu, neki odbijaju čak i vodu dok ne budu pružene medicinske usluge.

Advokati tvrde da su tokom pritvora prekršena prava aktivista — od pretresa u međunarodnim vodama, transporta u Izrael, do zlostavljanja, fizičkog nasilja i ponižavanja u zatvorima.

Izraelske vlasti negiraju optužbe za loše postupanje i insistiraju da su prava zatvorenika poštovana tokom cijelog procesa.