Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine otvorila je poziv srednjoškolcima, studentima i mladim volonterima iz cijele zemlje da se uključe u program Volunteer HUB i postanu dio Nacionalnih inkluzivnih igara 2026.

Igre će biti održane od 3. do 5. septembra u Sarajevu, a program će okupiti mlade, predstavnike akademske zajednice, sportiste, porodice, zdravstvene radnike i brojne organizacije s ciljem promocije inkluzije i jednakih mogućnosti.

Prilika za sticanje novih znanja i iskustava

Volunteer HUB zamišljen je kao program kroz koji će mladi, osim volontiranja na velikom sportskom događaju, moći steći praktična iskustva i razvijati komunikacijske, organizacijske i liderske vještine.

Učesnike očekuju edukativne radionice i neposredan rad sa sportistima Specijalne olimpijade, njihovim porodicama, stručnjacima i organizatorima.

Mladi će imati priliku učiti o volontiranju, liderstvu, komunikaciji sa osobama sa invaliditetom, zdravstvenoj podršci i organizaciji sportskih događaja, ali i o značaju izgradnje inkluzivnog društva.

U program su uključeni Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Panevropski univerzitet „Apeiron“, kao i brojne studentske i druge organizacije.

Posebnu priliku imat će studenti medicine, stomatologije, sporta, edukacije, rehabilitacije i drugih oblasti, koji će svoja znanja moći primijeniti kroz različite programe i aktivnosti tokom Igara.

Prethodno volontersko iskustvo nije potrebno

Za prijavu nije potrebno prethodno volontersko iskustvo. Od zainteresovanih se očekuju odgovornost, otvorenost, spremnost za učenje i želja da svojim angažmanom doprinesu stvaranju društva jednakih mogućnosti.

Učešće na Nacionalnim inkluzivnim igrama mladima može biti i početak dugoročnog angažmana u budućim domaćim i međunarodnim programima Specijalne olimpijade.

Iz Specijalne olimpijade BiH poručuju da Volunteer HUB žele razvijati kao mjesto susreta, znanja i stvaranja nove generacije mladih lidera koji razumiju značaj inkluzije i aktivnog djelovanja u zajednici.