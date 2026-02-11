Sezonski rad na Jadranu privlači hiljade radnika iz BiH, domaći poslodavci bez kadra

Iako je u Federaciji BiH registrovano oko 250 hiljada nezaposlenih, domaći poslodavci sve teže pronalaze radnu snagu, dok istovremeno veliki broj građana svake godine odlazi na sezonske poslove na Jadran, najviše u Hrvatsku i Crnu Goru, gdje su zarade i uslovi rada povoljniji.

Poslodavci u hrvatskom turizmu već mjesecima unaprijed traže radnike za ljetnu sezonu, a najviše se zapošljavaju konobari, kuhari, pomoćno kuhinjsko osoblje i sobarice, dok mladi iz BiH ove angažmane često koriste kao priliku za privremenu zaradu tokom školovanja. Procjene govore da će Hrvatskoj ove sezone biti potrebno oko 65 hiljada sezonskih radnika, pri čemu značajan dio dolazi upravo iz BiH.

Rad na moru privlačan je zbog plata koje često prelaze dvije hiljade eura, uz obezbijeđen smještaj i obroke, pa mnogi radnici iz regiona u tome vide brži način da uštede novac. Ipak, dio mladih smatra da se sličan iznos može zaraditi i u BiH ako se radi kontinuirano i bez većih troškova za izlaske i slobodne aktivnosti.

Prema podacima agencija za zapošljavanje, više od 30 hiljada radnika iz BiH svake godine ide na sezonski rad u Hrvatsku, dok interes postoji i za druge evropske zemlje, prije svega Sloveniju, gdje su najtraženiji radnici građevinske i prerađivačke struke, te Njemačku, koja uglavnom zapošljava medicinski kadar sa srednjom stručnom spremom.

Sagovornici iz poslovne zajednice navode da se tržište rada mijenja i da radnici sve češće biraju bolje uslove, zbog čega dio poslova ostaje nepopunjen, pa se manjak radne snage u pojedinim sektorima sve češće nadoknađuje zapošljavanjem stranih radnika. Istovremeno se naglašava potreba za programima koji bi mladima u BiH ponudili stabilnije i privlačnije mogućnosti zapošljavanja.