Požutjela vrata čest su problem u domaćinstvima, posebno kada je riječ o bijeloj stolariji koja je godinama izložena prašini, dimu, masnoći i svakodnevnom dodirivanju rukama.

Iako mnogi odmah pomisle da je jedino rješenje ponovno farbanje, postoje i jednostavniji kućni trikovi koji mogu pomoći da vrata izgledaju čišće i svježije. Jedan od najčešće korištenih načina je smjesa od sode bikarbone, limunske kiseline i vode, koja se nanosi na mekanu pamučnu krpu, a zatim se površina pažljivo prebriše. Ova metoda se u tekstu navodi kao način za uklanjanje površinskih naslaga i osvježavanje izgleda bijele stolarije.

Važno je da se smjesa ne nanosi direktno na cijela vrata prije provjere. Najbolje je prvo testirati manji dio, po mogućnosti na mjestu koje nije vidljivo, jer različiti premazi i materijali ne reaguju isto na sredstva za čišćenje. Nakon toga vrata treba prebrisati vlažnom krpom i osušiti suhom, mekanom tkaninom.

Požutjela vrata najčešće ne nastaju preko noći. Boja se mijenja postepeno, zbog nakupljanja nečistoća, pare iz kuhinje, duhanskog dima ili jednostavno dugogodišnjeg korištenja. Zbog toga redovno brisanje blagim sredstvima može pomoći da se bijele površine duže održe urednim.

Stručnjaci za kućno održavanje uvijek savjetuju oprez kod osjetljivih površina, posebno ako su vrata lakirana, farbana ili izrađena od materijala koji se lako oštećuju. Domaći trikovi mogu biti korisni, ali agresivno ribanje i jaka sredstva često naprave više štete nego koristi.