Esmir Bajraktarević ponovo u mladom timu PSV-a, sve glasnije pitanje mogućeg transfera

Nedžida Sprečaković
Esmir Bajraktarević ponovo u mladom timu PSV-a
Esmir Bajraktarević ponovo u mladom timu PSV-a

Esmir Bajraktarević ponovo se našao u situaciji koja ne ide u prilog njegovoj želji za većom minutažom i kontinuitetom u prvom timu PSV-a.

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine za vikend nije dobio priliku za igru u utakmici prvog kola nizozemske Eredivisie, a danas je priključen mladom timu PSV-a, za koji će utakmicu početi od prve minute.

Takav razvoj događaja sigurno nije ono čemu se Bajraktarević nadao pred početak nove sezone. Nakon perioda prilagođavanja i borbe za mjesto u ekipi, očekivalo se da bi mogao napraviti novi korak i izboriti ozbiljniju ulogu u seniorskom timu.

Ipak, činjenica da Esmir Bajraktarević nije dobio minute na startu prvenstva, a potom je upućen među mlade igrače, ponovo otvara pitanje njegovog statusa u PSV-u.

Za fudbalera njegovih godina kontinuitet nastupa mogao bi biti posebno važan. Redovna minutaža donosi mogućnost napretka, podizanja samopouzdanja i stvaranja boljeg ritma, što je značajno i za njegov status u reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

Zbog toga se sve češće nameće i mogućnost transfera tokom ljetnog prijelaznog roka, ukoliko bi se pojavila sredina u kojoj bi Bajraktarević mogao računati na ozbiljniju ulogu.

S druge strane, ostanak u PSV-u značio bi nastavak borbe za mjesto u kvalitetnoj konkurenciji i čekanje prilike koju bi Esmir Bajraktarević morao iskoristiti kada se pojavi.

Pred mladim bh. reprezentativcem tako bi naredne sedmice mogle donijeti važnu odluku, ostati u PSV-u i pokušati se izboriti za veću minutažu ili potražiti klub u kojem bi imao značajniju ulogu.

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