Tuzla servis: Rođeno je 17 beba

Nedžida Sprečaković
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Foto: Renovirano odjeljenje babinjara Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla/ februar 2026.

Tuzla servis, prve servisne informacije za utorak, 25. august:

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je 14 krivičnih djela, dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 261 zdravstvena usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 15, tri djevojčice i 12 dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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