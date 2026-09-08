Von der Leyen u oktobru stiže na Zapadni Balkan

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u oktobru će posjetiti zemlje Zapadnog Balkana koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji, ali zasad nije potvrđeno da li će među njima biti i Srbija.

Odnosi Beograda i Brisela ponovo su dospjeli u fokus nakon sahrane Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Reakcije iz Evropske unije uslijedile su nakon načina na koji je u Srbiji organizovan doček njegovog tijela i sama sahrana.

Iz Brisela su ranije kritikovali glorifikaciju osuđenih ratnih zločinaca, dok je evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala planiranu posjetu Beogradu.

Glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho kazala je da program oktobarske turneje Ursule von der Leyen još nije završen.

Prema njenim riječima, predsjednica Evropske komisije i ove će godine posjetiti zemlje Zapadnog Balkana, ali trenutno nije moguće potvrditi da li će putovanje obuhvatiti sve države regiona.

Dodatne reakcije izazvala je izjava Pinho o sahrani Ratka Mladića, kada je navela da je bilo najavljeno održavanje sahrane uz državne počasti, ali da se to, prema njenim riječima, nije dogodilo.

Takva ocjena izazvala je reakcije posebno u Bosni i Hercegovini, s obzirom na prisustvo više državnih ministara Srbije na sahrani, kao i vojne počasti koje su tom prilikom upriličene.

Moguća posjeta Von der Leyen predmet je rasprava i u Srbiji. Pojedine opozicione stranke pozvale su predsjednicu Evropske komisije da tokom predizborne kampanje ne dolazi u tu zemlju.