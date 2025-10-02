Tuzla će po prvi put ugostiti BH Rescue Challenge – takmičenje u spašavanju iz saobraćajnih nesreća, koje okuplja spasilačke timove iz cijele BiH uz podršku kolega vatrogasaca iz Karlovca i pod budnim okom sudija Svjetske spasilačke organizacije (WRO).

Tokom “Extrication Challengea” timovi od šest članova, među kojima su vatrogasci i medicinari, imaju 20 minuta da prema zadatim scenarijima izvuku i zbrinu unesrećene iz vozila.

Cilj je prikazati znanje i vještine, razmijeniti iskustva i zajednički unaprijediti nivo spašavanja na našim cestama. Događaj će se održati u Tuzli, u vatrogasnoj ispostavi Kreka, u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 1.