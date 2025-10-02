Prvi BH Rescue Challenge u Tuzli: 20 minuta za spašavanje života

Selma Jatić
Prvi BH Rescue Challenge u Tuzli
Prvi BH Rescue Challenge u Tuzli

Tuzla će po prvi put ugostiti BH Rescue Challenge – takmičenje u spašavanju iz saobraćajnih nesreća, koje okuplja spasilačke timove iz cijele BiH uz podršku kolega vatrogasaca iz Karlovca i pod budnim okom sudija Svjetske spasilačke organizacije (WRO).

Tokom “Extrication Challengea” timovi od šest članova, među kojima su vatrogasci i medicinari, imaju 20 minuta da prema zadatim scenarijima izvuku i zbrinu unesrećene iz vozila.

Cilj je prikazati znanje i vještine, razmijeniti iskustva i zajednički unaprijediti nivo spašavanja na našim cestama. Događaj će se održati u Tuzli, u vatrogasnoj ispostavi Kreka, u ulici Mitra Trifunovića Uče br. 1.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Simbol slobode i antifašizma: Tuzla obilježila 82 godine od oslobođenja

Vijesti

Fond FBiH nudi do 32.400 KM stimulansa za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Vijesti

EPBiH planira izgradnju osam solarnih elektrana u Tuzli i okolini do 2030. godine

Vijesti

Prijavljene prijetnje Crkvi Presvete Bogorodice u Tuzli

Vijesti

Zgrada Baroka osvijetljena u ružičasto za mjesec borbe protiv raka dojke

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]