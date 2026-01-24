Veće jednokratne pomoći za boračku populaciju u Tuzli, povećavaju se iznosi za liječenje, lijekove i sahrane

Veće jednokratne pomoći za boračku populaciju u Tuzli mogle bi stupiti na snagu od 1. februara 2026. godine, ako Gradsko vijeće Tuzla na narednoj sjednici usvoji izmjene i dopune pravilnika koji reguliše ovu oblast. Pred vijećnicima će se naći neslužbeni prečišćeni tekst pravilnika kojim se predlaže povećanje gotovo svih iznosa pomoći za branioce i članove njihovih porodica.

Prema predloženim izmjenama, povećavaju se iznosi pomoći za nabavku lijekova, liječenje, sahrane, ali i za pokrivanje osnovnih životnih potreba. Tako bi maksimalna pomoć za nabavku lijekova koji se ne mogu dobiti na recept umjesto dosadašnjih 250 KM iznosila 300 KM, dok bi za teške bolesti i teške oblike invalidnosti taj iznos bio povećan na 350 KM, a u najtežim slučajevima do 550 KM.

Značajno povećanje predviđeno je i za liječenje u inostranstvu, u slučajevima kada se liječenje ne može obaviti u Bosni i Hercegovini. Umjesto dosadašnjeg maksimalnog iznosa od 1.000 KM, nova granica bila bi postavljena na 1.500 KM, bez obzira na visinu primanja domaćinstva.

Veći iznos planiran je i za troškove sahrane ili dženaze člana porodice korisnika, koji bi umjesto dosadašnjih 300 KM iznosio 400 KM. Povećava se i pomoć za osnovne životne potrebe poput nabavke ogrjeva i hrane, pa bi se ona kretala od 150 do 350 KM, u zavisnosti od veličine domaćinstva.

U posebnim i teškim životnim situacijama, poput šteta nastalih usljed elementarnih nepogoda ili nesrećnih događaja, predloženo je da maksimalna jednokratna pomoć bude povećana sa 1.500 na 2.000 KM. Ova vrsta pomoći bi se, kao i do sada, odobravala bez obzira na visinu primanja.

Pravilnikom su i dalje obuhvaćene sve kategorije boračke populacije, uključujući porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane branioce, dobitnike ratnih priznanja i druge zakonom priznate kategorije, pod uslovom da imaju prebivalište na području Grada Tuzla i da svoj status dokažu odgovarajućom dokumentacijom.

U obrazloženju izmjena navodi se da su povećanja predložena zbog rasta troškova života, cijena lijekova i liječenja, te potrebe da se sistem pomoći prilagodi stvarnim potrebama korisnika. Istaknuto je i da se sredstva za ove namjene osiguravaju iz Budžeta Grada Tuzla.

Ako Gradsko vijeće Tuzla usvoji ove izmjene na sjednici zakazanoj za 28. januar, novi pravilnik bi se primjenjivao od 1. februara 2026. godine.