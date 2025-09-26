Uplaćen novac za jednokratnu pomoć borcima, evo zašto neki još nisu dobili sredstva

Novac za isplatu jednokratne pomoći od 200 KM uplaćen je, kako je i obećano, za sve korisnike boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, potvrdio je danas za Fenu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić.

To što neki korisnici još eventualno nisu dobili novac, može biti do postupka rasknjižavanja u bankama, do korisničkih računa i sl., pojasnio je.

Isplata je počela prije dva dana, kako je on na pres-konferenciji i najavio, a nemoguće je bilo da novac bude na računima svim korisnicima odjednom, kazao je također Lokmić na molbu da se očituje povodom toga što se neki borci žale da jednokratnu pomoć još nisu dobili.

– Uglavnom, sav potrebni novac je proslijeđen bankama – kazao je.