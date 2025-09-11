Stiže pomoć od 200 KM za borce, dio populacije izostavljen

Predstavnici boračke populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine poručili su da očekuju isplatu najavljene jednokratne pomoći od 200 KM tokom ovog mjeseca, ali ističu da nisu zadovoljni načinom na koji se sredstva raspodjeljuju.

„Mi u posljednje vrijeme imamo informacije za ovih po 200 maraka, tražili smo da svi borci dobiju po 200 maraka, bez obzira na razliku u primanjima ili egzistencijalni status. Nismo pristajali na razdvajanje boračke populacije po bilo kojem osnovu. U ovom mjesecu očekujemo da to bude završeno i po uredbi Vlade Federacije BiH imamo informacije da će to tako i biti“, objašnjava Ibrahim Mušić, predsjednik Saveza demobilisanih boraca TK.

Naime, borci starosti do 57 godina koji primaju egzistencijalnu naknadu neće biti obuhvaćeni ovim činom, kao ni borci koji su ostali na kantonalnim primanjima određenih pomoći. Pravo na jednokratnu pomoć imaju članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, korisnici egzistencijalnih naknada, kao i dobitnici najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.

„Ministarstvo i Vlada Federacije BiH djelovat će odlučno, odgovorno i u okviru realnih fiskalnih mogućnosti, uz stalno uključivanje predstavnika boračkih kategorija u proces donošenja odluka. Uvjereni smo da će zajedničkim radom biti postignuto zakonito, održivo i dostojanstveno rješenje koje će odgovoriti potrebama boračke populacije“, kazao je Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Ova vrsta pomoći je, kako kažu, rezultat pritisaka boračke populacije. Isplata jednokratne novačne pomoći borcima najavljena je u maju, a neizvjesno je hoće li postati trajna praksa ili tek privremeno rješenje.

„Sve su ovo, nažalost, pritisci. Ovo su sve pritisci boračke populacije i mi nemamo te informacije, niti može neko dati informacije. Te jednokratne pomoći, one se tako daju nekom vrstom procjene, socijalno ugroženima. Nažalost, boračka populacija pripada u te socijalno ugrožene“, kaže Ibrahim Mušić.

Gotovo 100 hiljada korisnika boračke naknade u Federaciji BiH očekuje isplatu jednokratne novčane pomoći najavljene za septembar. Vlada FBiH je za ovu namjenu osigurala 19,9 miliona KM, a mjera je dogovorena prošle godine u okviru seta izmjena Zakona o pravima boraca.