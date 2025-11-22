Po 100 KM pomoći boračkoj populaciji u ZEDO kantonu

Novac/Isplata pomoci/isplata podrske/ Isplata penzija/penzije/ pravila za doprinose/ naknada
Foto: RTV Slon/ Novac, konvertibilna marka

Po 100 KM pomoći borackoj populaciji u ZEDO kantonu bit će isplaćeno nakon što je Vlada ZDK odobrila ukupno 1,23 miliona KM za jednokratnu novčanu podršku. Ova sredstva izdvojena su kroz odluke Ministarstva za boracka pitanja s ciljem da se dodatno pomogne korisnicima koji mjesecima ukazuju na rast troškova života i potrebu za većom institucionalnom brigom.

U okviru odluke vrijedne 1.135.400 KM, jednokratnu pomoć dobiće ukupno 11.354 korisnika kantonalne egzistencijalne naknade te korisnici lične i porodične invalidnine sa područja Zeničko dobojskog kantona. Svakom korisniku bit će isplaćeno po 100 KM, što prema ocjeni Ministarstva predstavlja gest solidarnosti i podrške u periodu u kojem su borci i njihove porodice suočeni sa povećanim finansijskim opterećenjima.

Ova mjera dio je kontinuiranih napora kantona da se poboljša standard boračke populacije i da se, makar privremeno, ublaže njihove svakodnevne potrebe.Druga odluka odnosi se na osobe sa naročitim zaslugama sa područja ZDK a za ovu grupu izdvojeno je 98.500 KM. Pomoć će primiti 197 korisnika, uz pojedinačni iznos od 500 KM, kao poseban vid priznanja za njihov doprinos u najtežim vremenima. Ova odluka potvrđuje namjeru kantona da kroz različite programe i intervencije osigura da se njihov status i potrebe ne zanemare.

