Ispucale usne mogu biti znak ozbiljnog nedostatka u organizmu

Ispucale usne nisu uvijek samo posljedica hladnog vremena ili nedovoljne hidratacije. Ako se problem stalno vraća i ne prolazi uprkos redovnom korištenju balzama, ispucale usne mogu ukazivati na manjak važnih vitamina i minerala u organizmu.

Stručnjaci upozoravaju da se upravo na usnama često prvo vide znakovi nutritivnog disbalansa.

Vitamini B grupe i osjetljiva koža usana

Kako za magazin Real Simple objašnjava registrovana dijetetičarka i nutricionistkinja Stefani Džunm, tijelo se neprestano obnavlja isključivo kroz nutrijente koje unosimo hranom, a koža, posebno ona na usnama, vrlo brzo reaguje na njihov nedostatak.

Vitamini B grupe imaju ključnu ulogu u obnovi ćelija i zdravlju kože. U ovaj kompleks spada osam vitamina, među kojima se posebno izdvajaju B2, B9 i B12. Njihov nedostatak često se povezuje s pojavom angularnog heilitisa, upalnog stanja koje uzrokuje bolne pukotine u uglovima usana. Zbog tanke i osjetljive kože, usne brzo pokazuju znakove da organizmu nedostaju ovi vitamini.

Željezo i cink kao tihi uzročnici problema

Nedostatak željeza, poznat i kao anemija, može dovesti do hronično ispucalih usana jer utiče na regeneraciju ćelija i snabdijevanje tkiva kiseonikom. Posebno su pogođeni uglovi usana, gdje dolazi do stanjivanja kože i lakšeg razvoja upala. S druge strane, cink je neophodan za zacjeljivanje i obnovu kože. Kada ga nema dovoljno, ispucale usne često su praćene suhom kožom, opadanjem kose i promjenama na noktima.

Kada njega nije dovoljna

Ako se ispucale usne uporno vraćaju, problem često nije spoljašnji već dolazi iznutra. U takvim situacijama važno je obratiti pažnju na ishranu i raznovrsnost nutrijenata koje unosimo.

Kada ni promjene u ishrani ne donesu poboljšanje, savjetovanje s ljekarom ili nutricionistom može pomoći da se otkrije pravi uzrok i spriječe daljnje komplikacije.