Sud BiH uvažio žalbu Fikreta Hodžića, bit će mu vraćeno više od 400.000 KM

Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hodžića, vlasnika kompanije „FH Srebrena malina“, i donijelo odluku o vraćanju novca koji mu je bio privremeno blokiran od 2020. godine u predmetu koji se odnosio na nabavku respiratora.

Riječ je o iznosu većem od 400.000 KM, a Hodžić je za Klix.ba potvrdio da je njegova žalba usvojena.

Ocijenio je da ova odluka predstavlja još jednu pravnu pobjedu njegovog tima i potvrdu da su ranije odluke u ovom postupku bile pogrešne.

Hodžić je za Klix.ba rekao da najveći dio vraćenog novca neće ostati kompaniji, jer će biti iskorišten za izmirenje obaveza nastalih tokom višegodišnjeg sudskog postupka.

„Zbog ogromne štete koja je nastala tokom godina nepravednog postupanja prema meni i kompaniji, taj novac će praktično biti usmjeren na izmirenje obaveza koje su posljedica svega što smo pretrpjeli“, naveo je Hodžić.

Najavio je i nastavak pravne borbe, ističući da odluka o vraćanju novca za njega ne predstavlja završetak postupka.

Prema njegovim riječima, naredni korak bit će podnošenje odštetnog zahtjeva kojim će tražiti naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale zbog postupanja prema njemu i kompaniji.

Hodžić je poručio da će iskoristiti sva zakonom predviđena sredstva kako bi zaštitio svoja prava i pokušao nadoknaditi štetu za koju tvrdi da mu je nanesena.