Ovog vikenda u Puračiću 12. Puračko ćaskanje

Kulturno-umjetničko društvo „Puračić“ iz Puračića i ove godine u znaku podrške Međunarodnom danu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a organizuje tradicionalnu gastro manifestaciju 12. Puračko ćaskanje.

Događaj će biti održan u subotu, 27. septembra 2025. godine, u vremenu od 10:00 do 16:00 sati u Puračiću. Centralni dio programa je priprema puračkog tradicionalnog jela – ćaske, uz razgovor i druženje, a planirano je učešće udruženja građana, restorana, turističkih agencija, predstavnika medija i sponzora.

Pokrovitelji ovogodišnjeg ćaskanja su Vlada Federacije BiH – Federalno ministarstvo kulture i sporta, Vlada Tuzlanskog kantona – Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, Grad Lukavac i Mjesna zajednica Puračić.

Poseban značaj manifestaciji daje činjenica da se održava pod logom UNESCO-a, što je čini jedinstvenom na ovim prostorima. „Puračka ćaska – umijeće pripremanja i služenja” upisana je 2020. godine na Listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine, a samim time i na Preliminarnu listu UNESCO svjetske baštine, kao prvo tradicionalno jelo iz BiH koje je dobilo takvo priznanje.

KUD „Puračić“ je 12. juna 2024. godine u Parizu, na 10. zasijedanju Generalne skupštine UNESCO-a, akreditovan za pružanje savjetodavne pomoći Međuvladinom komitetu UNESCO-a po pitanju implementacije Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog naslijeđa iz 2003. godine.