Mapiranje web portala u BiH: Samo 40 posto portala ispunjava standarde transparentnosti

U Sarajevu je danas predstavljen izvještaj „Mapiranje informativnih web portala u Bosni i Hercegovini – Presjek stanja u 2025. godini“, koji donosi prve sveobuhvatne podatke o online medijskoj sceni u BiH. Rezultati pokazuju da je u zemlji registrirano 488 informativnih portala, ali da je samo 40 posto njih zaista fokusirano na transparentnost i profesionalne standarde.

Prezentaciju izvještaja organizirali su UNESCO Antenna ured u Sarajevu i Vijeće za štampu i online medije u BiH, a autori istraživanja su profesorica Lejla Turčilo s Fakulteta političkih nauka UNSA i profesor Vuk Vučetić s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Šef Ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum istakao je da je posebno zabrinjavajuće što tek manjina portala ima u potpunosti završen impresum, kroz koji se može vidjeti ko stoji iza medija. Naglasio je da jačanje transparentnosti i regulative u online prostoru treba biti ključni zadatak institucija, te najavio nastavak saradnje s Vijećem za štampu kako bi se izgradio registar svih portala koji djeluju u BiH.

Šešum je ocijenio da je objavljeni izvještaj samo prvi korak, te da je potrebno uključiti i druge aktere i ministarstva kako bi se jasno izdvojili kredibilni portali. Najavljena je i mogućnost izrade videospota koji bi javnosti približio rezultate istraživanja i važnost provjere izvora informacija.

Profesorica Lejla Turčilo istaknula je da je cilj bio ne samo utvrditi broj portala, već i razviti metodologiju koja će omogućiti kontinuirano praćenje stanja. Naglasila je važnost jasnog određivanja šta se smatra informativnim portalom, jer se ranije u tu kategoriju ubrajalo i stranice institucija koje ne proizvode novinarski sadržaj.

Turčilo je navela da se većina registrovanih portala odnosi isključivo na online format, bez povezanosti s tradicionalnim medijima. Ohrabruje podatak da veliki broj portala ima bar djelimičan impresum, ali je i dalje značajan broj onih koji ga uopšte nemaju. Javni cilj sada je povećati broj portala s jasno istaknutim podacima o vlasništvu i uredništvu, te podići svijest građana o važnosti konsultovanja transparentnih izvora.

„Kada građani znaju da neki portal nema impresum ili ga ne želi objaviti, lakše će se okrenuti onima koji ga imaju“, poručila je Turčilo, uz ocjenu da je edukacija publike jedan od ključnih koraka u unapređenju medijskog prostora.

Aktivnosti su provedene u okviru projekta „Izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Evropi: Podrška novinarstvu kao javnom dobru“, koji finansiraju UNESCO i Evropska unija.