Cumalikizik je 700 godina staro UNESCO selo kod Burse. U novoj epizodi serijala Skriveni dragulji Marmare dolazimo do odgovora na pitanje koje mnogi od nas sebi postavljaju, zašto su nam turske serije toliko bliske i zašto u njihovim pričama tako lako prepoznajemo sebe.

Odgovor se ne nalazi na ekranu, nego u prostoru koji je stvaran, živ i neglumljen.

;

Gdje se nalazi Cumalikizik

Cumalikizik se nalazi na padinama planine Uludağ, svega desetak kilometara od centra Burse, u regiji Marmara na sjeverozapadu Turske. Administrativno pripada provinciji Bursa, ali po karakteru ostaje jasno izdvojeno, kao selo koje je uspjelo sačuvati vlastiti identitet uprkos blizini velikog grada.

Upravo ta blizina čini ga lako dostupnim, ali i dovoljno sklonjenim od gradske buke.

Selo staro više od 700 godina

Cumalikizik je star više od sedam stoljeća i nastao je u ranim danima Osmanskog carstva. Za razliku od mnogih istorijskih lokacija koje su rekonstruisane ili prilagođene turizmu, selo je sačuvano gotovo u izvornom obliku.

Uske kamene ulice, drvene kuće s karakterističnim erkerima, raspored prostora i način života ostali su vjerni izvornom osmanskom ruralnom naslijeđu.

Arhitektura koja živi

Kuće u Cumalikiziku nisu građene da impresioniraju, nego da traju. Nastajale su polako, od kamena, drveta i nepečene cigle, materijala koji su bili na dohvat ruke i koji su znali kako da se nose s godišnjim dobima. Kameni prizemni dijelovi čuvali su stabilnost, dok su drveni gornji spratovi unosili toplinu i osjećaj doma.

Fasade u toplim zemljanim, oker i pastelnim bojama ne nameću se, ali ostaju u pamćenju. Iza njih se kriju mala unutrašnja dvorišta, prostori svakodnevice, razgovora i predaha, dok uske kaldrmisane ulice, prilagođene koraku čovjeka, i danas vode istim putem kao i prije više od sedam stotina godina.

Posebnu pažnju privlače drveni erekri. Erkeri su istureni dijelovi kuće, koji izlaze iz ravni fasade i omogućavaju više svjetla, bolji pogled i dodatni prostor unutar doma, a u osmanskoj arhitekturi imaju i važnu estetsku i društvenu ulogu. U osmanskoj arhitekturi erkeri omogućavali stanovnicima, posebno ženama, da posmatraju ulicu i život sela ili mahale, a da pritom ostanu zaštićeni od pogleda, čuvajući privatnost doma i jasno razdvajajući javni i porodični prostor.

Zašto je na UNESCO listi

Cumalikizik je od 2014. godine upisan na UNESCO-ovu Listu svjetske baštine kao dio dobra „Bursa i Cumalizik: rođenje Osmanskog carstva“. Razlog nije monumentalnost, već kontinuitet života.

Ovo je jedno od rijetkih sela koje nije pretvoreno u muzej, nego i dalje funkcioniše kao zajednica u kojoj ljudi žive, rade i stvaraju.

Ljudi koji žive od svog rada

Stanovnici Cumalikizika ne žive od prošlosti, već od vlastitog rada. Na kućnim pragovima prodaju domaće proizvode koje sami uzgajaju i pripremaju: džemove, med, maslinovo ulje, sušeno voće, začine i ručne radove.

Domaćini su otvoreni i srdačni, ali nenametljivi, a osjećaj gostoprimstva dolazi prirodno, bez potrebe za predstavom.

Cumalikizik i televizijske priče

Nije slučajno što je Cumalikizik bio i jedna od lokacija snimanja serije Kınalı Kar, koja je godinama bila dio televizijskog programa RTV Slon. Ovo selo ima ono što kamera traži, ali ne može izmisliti: stvarne odnose, nesavršene likove i emocije koje se ne glume.

Zato priče koje dolaze iz ovakvih mjesta djeluju blisko publici, bez obzira na geografsku udaljenost.

Mjesto u kojem se emocije prepoznaju

Cumalikizik podsjeća da autentičnost ne dolazi iz scenografije, nego iz ljudi, odnosa i ritma svakodnevice. Upravo u toj jednostavnosti krije se razlog zbog kojeg se u pričama s ovih prostora tako lako prepoznajemo.

Cumalikizik ne pokušava da impresionira. On se uvuče pod kožu.

U sljedećoj epizodi serijala Skriveni dragulji Marmare napuštamo kamene ulice i ulazimo dublje u prirodu jer put nas vodi prema Yalovi, prostoru vode, zelenila i tišine.

Produkciju ovog sadržaja omogućili su Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske, Turska razvojna agencija za turizam, AJet Airlines, Global Group i Turistička zajednice Tuzlanskog kantona.

