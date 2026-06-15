Kenan Dračić oborio apsolutni rekord BiH na 100 metara leđno

Na Olimpijskom bazenu Otoka u Sarajevu proteklog vikenda, 13. i 14. juna, održano je Ljetno prvenstvo Bosne i Hercegovine u plivanju na velikom bazenu.

Jedan od najboljih rezultata ostvario je Kenan Dračić, koji je oborio apsolutni rekord Bosne i Hercegovine u disciplini 100 metara leđno. Dračić je ovu dionicu isplivao u vremenu 56.79.

Osim pojedinačnog rekorda, na prvenstvu je oboren i apsolutni rekord Bosne i Hercegovine u disciplini 4×100 metara mješovito. Ekipa Sport Time SA nastupila je u sastavu Kenan Dračić, Arian Kadić, Berin Ikanović i Džan Greljo, te ostvarila vrijeme 3:56.25.

Iz PK Sport Time su saopćili da su njihovi plivači na ovom prvenstvu osvojili ukupno 147 medalja, od čega 74 zlatne, odnosno 74 titule državnih prvaka u kategorijama od pionira do seniora.

Ljetno prvenstvo BiH održano je na velikom bazenu, dužine 50 metara, a okupilo je najbolje plivačice i plivače iz Bosne i Hercegovine.