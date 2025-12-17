Elektrodistribucija Tuzla zapošljava novih 11 radnika

RTV SLON
Foto: TVSA

Elektrodistribucija Tuzla zapošljava novih 11 radnika na osnovu javnog oglasa koji je objavila JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Tuzla. Oglas se odnosi na prijem radnika na neodređeno vrijeme, kao i na prijem pripravnika.

Prema oglasu, Elektrodistribucija Tuzla zapošljava dva stručna saradnika za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Službi za sigurnost i zaštitu. Za radno mjesto referenta općih poslova u Službi za opće poslove predviđen je prijem jednog izvršioca. Najveći broj radnika traži se za poziciju elektromontera u Odjeljenju obračunskih mjerenja PJD Tuzla, gdje su otvorena četiri radna mjesta. Također, predviđen je prijem jednog kurira u Službi za opće poslove.

Kada je riječ o pripravničkom stažu, Elektrodistribucija Tuzla planira prijem jednog inženjera tehničke operative u PJD Tuzla, jednog glavnog dispečera u Službi za upravljanje i operativne analize, te jednog stručnog saradnika za pripremu investicija u Službi za pripremu investicija.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a svi kandidati koji ispunjavaju uslove dužni su dostaviti traženu dokumentaciju u skladu s tekstom oglasa.

Više informacija o uslovima, opisu poslova i načinu prijave dostupno je na zvaničnom linku uz oglas.

