Oglas za posao u Poreznoj upravi u Tuzli

RTV SLON
Foto: RTV Slon (Arhiva)

Oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine objavila je Agencija za državnu službu FBiH, a konkurs se odnosi na Kantonalni porezni ured Tuzla. Riječ je o rukovodećoj poziciji koja nosi značajne odgovornosti u oblasti porezne kontrole i prinudne naplate.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, traži se jedan izvršilac na radnom mjestu šef Odsjeka za prinudnu naplatu u okviru Kantonalnog poreznog ureda Tuzla. Izabrani kandidat rukovodit će radom Odsjeka, organizirati i nadzirati izvršavanje poslova iz nadležnosti ove organizacione jedinice, te biti odgovoran za zakonito, blagovremeno i efikasno provođenje postupaka prinudne naplate poreznih obaveza.

Opis poslova, između ostalog, obuhvata planiranje i praćenje rada Odsjeka, analizu duga poreznih obveznika, procjenu rizika naplate javnih prihoda, predlaganje mjera prinudne naplate, kao i saradnju s drugim organizacionim jedinicama i institucijama. Poseban akcenat stavljen je na odgovornost rukovodioca za korištenje ljudskih i materijalnih resursa, te za rezultate rada Odsjeka.

Konkurs je objavljen 11. decembra 2025. godine, a prijave su trenutno u toku. Pravo učešća imaju kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove propisane Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH i pravilnicima Agencije za državnu službu.

Zainteresovani kandidati detaljne informacije o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave mogu pročitati na zvaničnom linku Agencije za državnu službu FBiH, putem sistema eKonkurs.

