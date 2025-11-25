Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u pojedinim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona doći će do privremenih isključenja električne energije. Iz nadležnih službi obavještavaju da će radovi biti izvođeni 26. i 27. novembra, a prekidi će zahvatiti više lokacija u Tuzli, Banovićima, Kalesiji i Živinicama.

Dana 26.11.2025.godine (srijeda) na području:



1. Grada Tuzle u ulicama: Alekse Šantića, Izeta Sarajlića i Slanac u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Općine Banovići u ulici 119. Muslimanske Brdske Brigade u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

3. Općine Kalesija:

– u naselju Kikači u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Kikači Polja u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

4. Grada Živinice:

– u naselju Pasci (Fejzići, Bundići i Škola) u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Pasci Brda u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Pasci Petrovice u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u naselju Pasci Prugau vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Pasci Jurići u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Pasci Smajići u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u naselju Donje Dubrave – Tadići u vremenu od 10:00 do 13:00 sati,

– u naselju Sjever II – ulica Bosanska u vremenu od 13:00 do 16:00 sati,

– u naseljima: Ciljuge stara pruga, Golubinjak, Golubinjak – Plane, Višća kamp, Meštrići, Potočari, Višća, Kažalj, Odorovići, Odorovići, Kupjerusi, Čenda, Požar, Jahići, Berići i Zenuni u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

Dana 27.11.2025.godine (četvrtak) na području Općine Kalesija:

– u naselju Gornji Rainci u vremenu od 08:30 do 16:00 sati,

– u naselju Dubnica u vremenu od 10:30 do 12:30 sati.

– u naseljima: Međaš, Zates, Jeginov Lug, Donji Rainci i Gornji Rainci u vremenu od 08:30 do 09:30 sati i u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.