Elektrodistribucija Tuzla: Raspisan oglas za prijem novih radnika

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo – Podružnica Elektrodistribucija Tuzla raspisuje oglas za zapošljavanje novih radnika na neodređeno i određeno vrijeme na pozicije:
- Inženjer tehničke operative u PJD Kalesija, rang III
- Inženjer tehničke operative u PJD Gračanica, rang III
- Elektromonter u Odjeljenju mreža i postrojenja PJD Tuzla
- Elektromonter u Odjeljenju mreža i postrojenja PJD Čelić
- Elektromonter u Odjeljenju mreža i postrojenja PJD Srebrenik
- Elektromonter u Službi za održavanje mreža i postrojenja
- Referent za protokol u Službi za opće poslove.
Opisi poslova, uslovi i način apliciranja nalaze se OVDJE