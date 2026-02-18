Elektrodistribucija Tuzla: Raspisan oglas za prijem novih radnika

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo – Podružnica Elektrodistribucija Tuzla raspisuje oglas za zapošljavanje novih radnika na neodređeno i određeno vrijeme na pozicije:

Inženjer tehničke operative u PJD Kalesija, rang III Inženjer tehničke operative u PJD Gračanica, rang III Elektromonter u Odjeljenju mreža i postrojenja PJD Tuzla Elektromonter u Odjeljenju mreža i postrojenja PJD Čelić Elektromonter u Odjeljenju mreža i postrojenja PJD Srebrenik Elektromonter u Službi za održavanje mreža i postrojenja Referent za protokol u Službi za opće poslove.

Opisi poslova, uslovi i način apliciranja nalaze se OVDJE