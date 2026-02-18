Elektrodistribucija Tuzla: Raspisan oglas za prijem novih radnika

Arnela Šiljković - Bojić
JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo – Podružnica Elektrodistribucija Tuzla raspisuje oglas za zapošljavanje novih radnika na neodređeno i određeno vrijeme na pozicije:

 

  1. Inženjer tehničke operative u PJD Kalesija, rang III
  2. Inženjer tehničke operative u PJD Gračanica, rang III
  3. Elektromonter u Odjeljenju mreža i postrojenja PJD Tuzla
  4. Elektromonter u Odjeljenju mreža i postrojenja PJD Čelić
  5. Elektromonter u Odjeljenju mreža i postrojenja PJD Srebrenik
  6. Elektromonter u Službi za održavanje mreža i postrojenja
  7. Referent za protokol u Službi za opće poslove.

 

Opisi poslova, uslovi i način apliciranja nalaze se OVDJE

