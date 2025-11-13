Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u petak 14. novembra 2025. godine doći će do privremenih isključenja električne energije na više područja Tuzlanskog kantona.

Na području Grada Tuzle, bez struje će u terminu od 9 do 11 sati biti naselje Vrapče, dok će u ulicama Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska, 17. Septembra i 1. Marta prekid trajati od 12 do 14 sati.

U Općini Banovići prekidi su najavljeni za naselja Mrljevići, Radina, Hrvati, Mačkovac, Grab Potok i Zlača, u vremenu od 9 do 13 sati.

Na području Općine Čelić, bez napajanja će biti Čelić DC, Čelić Mahale i ulica Mevludina Ljaljića Grge, u periodu od 10 do 15 sati.

U Srebreniku je predviđen prekid za naselje Čojluk od 9 do 12 sati, te za naselje Mehmeduša od 12:30 do 15:30 sati.

U Živinicama, u vremenu od 9:30 do 15 sati, bez električne energije će biti naselja Toplica, Berbernjak, Gornja Lukavica, Krivača, Bezdan, Brodić, Džankići Svojat, Zelenika, Gračanica Selo, Svojat, Tupkovići, Ćasuri, Samardžije i Repuh.

Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da planiraju svoje aktivnosti u skladu s najavljenim radovima.