Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, sutra, 7. novembra 2025. godine, doći će do privremenih do privremenih isključenja električne energije na više područja Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz Elektrodistribucije.

Na području Grada Tuzle bez električne energije će biti potrošači:

u ulicama 3. Tuzlanske Brigade, Milaka Tešića Mikelje i Talijani, u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

u ulici 9. Maja, u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

Na području općine Doboj Istok planirani su zastoji u dva termina – od 10:00 do 10:30 i od 14:30 do 15:00 sati.

U Gračanici bez struje će biti naselja Lukavica, Bare u Stjepan Polju, Stanić Rijeka, Klokotnica, Lukavica Rijeka, Velika i Mala Brijesnica (Polje ispod magistralnog puta), u istim terminima od 10:00 do 10:30 i od 14:30 do 15:00 sati.

U Gradačcu prekid je najavljen u naseljima Rajska, Rajska – Iverovac i Hasanbašići, od 10:00 do 14:00 sati.

Na području Lukavca:

dio naselja Devetak od centra prema Puračiću bez struje će biti od 10:00 do 16:00 sati,

a naselje Bikodže od igrališta prema vikend naselju i Mosorovcu od 11:30 do 15:00 sati.

U Srebreniku struje neće biti u ulicama Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića Benka, Majevička, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe i 16. Muslimanska, kao i u naseljima Sofići, Donji i Gornji Srebrenik, Nišići, Ćojluk, Mehmeduša i Ravnuše, u periodu od 09:00 do 14:00 sati.

U Živinicama zastoji su planirani od 09:30 do 15:00 sati u naseljima Toplica, Berbernjak, Gornja Lukavica, Krivača, Bezdan, Brodić, Džankići, Svojat, Zelenika, Gračanica Selo, Tupkovići, Ćasuri, Samardžije i Repuh.